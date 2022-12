Comunicado do Business Wire :Toshiba

A empresa global de inteligência de mercado, Keypoint Intelligence, reconhece a Toshiba America Business Solutions como um fornecedor de soluções logísticas de primeira linha ao conceder ao fabricante o prêmio Buyers Lab (BLI) 2023-2024 Pacesetter em Logística. Essa escolha marca um recorde pela terceira vez consecutiva que a Toshiba ganhou o prestigioso prêmio.

Ajudando os profissionais de logística 24 horas por dia

A Toshiba recebe o mais recente prêmio da Keypoint Intelligence por oferecer produtos robustos projetados especificamente para lidar com aplicações de logística, ao mesmo tempo em que oferece serviço e suporte 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano (24/7/365) aos líderes de mercado. A Keypoint Intelligence indicou a liderança de mercado em logística da Toshiba ao avaliar as ofertas relacionadas nesta área de uma série de fabricantes de imagens de documentos.

Mais de 60 pontos de diferenciação foram considerados em categorias vitais: hardware, software, serviço, manutenção e suporte, serviços profissionais, segurança e liderança de mercado.

"A capacidade de atender às necessidades de clientes do mercado vertical exige mais do que apenas um hardware de imagem de documentos de primeira linha. Ser um líder no campo também exige um profundo entendimento dos desafios que os clientes de um determinado setor enfrentam todos os dias, associado à capacidade de oferecer soluções e serviços que solucionem esses pontos problemáticos", disse Jamie Bsales, diretor, análise de fluxos de trabalho para a Keypoint Intelligence. "Nosso estudo mostrou que para o mercado de logística, a Toshiba pode fazer exatamente isso."

A Keypoint Intelligence identificou as e?STUDIO? impressoras multifuncionais (MFPs) e impressoras de etiquetas, reconhecidas do setor, da Toshiba como sistemas capazes idealizados e projetados para enfrentar os desafios que os cenários de logística apresentam. Uma sobreposição de tela sensível ao toque para proteção contra poeira, trilhos de aço nas bandejas do papel, dobradiças reforçadas nos alimentadores de documentos e portas reforçam os dispositivos Toshiba e-STUDIO. Ao oferecer suporte a várias medidas de autenticação, incluindo leitores baseados em PIN, login/senha, cartão inteligente (smartcard) e biométricos, as MFPs da Toshiba oferecem o nível de segurança que as empresas de hoje esperam.

A interface Elevate? personalizável pelo usuário da Toshiba - disponível em todos os sistemas e-STUDIO - é outra função significativa que beneficia os profissionais de logística. A interface do usuário automatiza os fluxos de trabalho de rotina para funcionários individuais, assim como para departamentos inteiros.

As impressoras de etiqueta e recibos da Toshiba - com elementos robustos por toda parte - ajudam a organizar, rastrear e entregar remessas. As impressoras portáteis do fabricante combinam um design robusto com a proteção IP54 contra poeira e umidade, assim como uma resistência comprovada a quedas de cinco pés, que ajudam a garantir a operação contínua em condições difíceis. As estruturas de metal e componentes robustos aumentam ainda mais a durabilidade e o valor da oferta de impressoras industriais da Toshiba.

O programa Encompass? de impressão gerenciada como um serviço (MPaaS) baseada em nuvem da Toshiba é ainda outro elemento integral que capacita as operações de logística.

O Encompass garante e otimiza as frotas de impressão enquanto ajuda a economizar papel. Utilizando análises de manutenção preditiva, o programa MPaaS da Toshiba monitora automaticamente a segurança do dispositivo e da rede, enquanto facilita o suporte técnico proativo. Além disso, a Toshiba é o único fabricante tamanho duplo carta (A3, ledger) que apresenta um programa MPaaS compatível com impressoras de etiquetas e recibos.

A Keypoint Intelligence apresentou, além disso, notas altas para a sinalização digital interativa da Toshiba. A tecnologia Toshiba comunica informações de segurança importantes, facilita o atendimento de pedidos e fornece rastreamento de incidentes. O suporte técnico 24 horas e os serviços profissionais no local da Toshiba foram outros fatores determinantes para que ganhasse o prêmio Pacesetter 2022-2023 do Buyers Lab em Logística.

"A equipe Toshiba agradece graciosamente a Keypoint Intelligence por mais uma vez nos conceder o seu respeitado prêmio de logística", declarou o vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento Estratégico de Negócios, Bill Melo, da Toshiba America Business Solutions. "Nós nos esforçamos continuamente para desenvolver e oferecer soluções de classe mundial para possibilitar que as empresas de logística operem da maneira mais eficiente, eficaz e acessível possível."

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de produtos de gerenciamento de fluxos de trabalho e documentos, reconhecidos pela indústria, para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, México e Américas Central e do Sul. A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais atuais com as premiadas impressoras multifuncionais e?STUDIO?, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém um sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida como uma Empresa Sustentável Wall Street Journal Top 100. Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube.

Sobre a Keypoint Intelligence

Há 60 anos, clientes no setor de imagem digital confiam na Keypoint Intelligence para testes práticos independentes, dados de laboratório e extensa pesquisa de mercado para impulsionar o sucesso e as vendas de seus produtos. A Keypoint Intelligence é reconhecida como a fonte mais confiável do setor para informações, análises e prêmios imparciais devido a décadas de experiência de analistas. Clientes aproveitam este conhecimento essencial para a tomada de decisão estratégica, habilitação de vendas diárias e excelência operacional para melhorar seus objetivos de negócios e aumentar os resultados finais. Com um foco central nos clientes, a Keypoint Intelligence continua a evoluir de acordo com as mudanças do setor, expandindo ofertas e atualizando métodos, entendendo profundamente e atendendo à transformação de fabricantes, canais e seus clientes no setor de impressão e imagem digital.

