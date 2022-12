Com show no 1º tempo, Brasil vence Coreia do Sul (4-1) e enfrentará Croácia nas quartas da Copa

Com Neymar de volta após sua lesão no tornozelo, que o deixou de fora dos dois últimos jogos da fase de grupos, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira, no estádio 974, e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em uma grande exibição, a Seleção se garantiu na próxima fase com gols de Vinícius Júnior (7), Neymar (13, de pênalti), Richarlison (29) e Lucas Paquetá (36). Paik Seungho descontou (76) para os sul-coreanos.

Neymar, que tinha atuado pela última vez no dia 24 de novembro, na estreia com vitória (2-0) sobre a Sérvia, comandou o ataque ao lado de Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá.

O lateral-direito Danilo também reapareceu depois de ter perdido os dois últimos jogos devido a uma pancada no tornozelo, mas foi deslocado para a esquerda devido aos desfalques dos dois marcadores canhotos Alex Telles e Alex Sandro. Com isso, Éder Militão passou para a direita.

Nas arquibancadas, a maioria absoluta de camisas amarelas ficou mais uma vez evidente, ocupando cerca de 95% do estádio. Uma bandeira com a imagem de Pelé foi exibida com a frase "Get well soon" ('Fique bem logo', em português).

Aos 6 minutos, no primeiro lance de perigo do jogo, o Brasil abriu o placar. Raphinha ganhou na corrida pela direita e cruzou. A bola passou por Neymar e Paquetá, mas chegou nos pés de Vinícius Júnior, que livre de marcação chutou para o fundo da rede.

A torcida ainda comemorava quando, cinco minutos depois, ocorreu um pênalti em Richarlison. Jung Woo-young chegou atrasado e acabou chutando o pé do atacante brasileiro.

Neymar cobrou com sua tradicional frieza e ampliou (13). Na comemoração, foi abraçar o lateral Alex Telles, que está fora da Copa por lesão.

Aos 16 minutos, a Coreia do Sul respondeu. Hwang Hee-chan arriscou de longe com endereço certo, obrigando o goleiro Alisson a fazer uma bela defesa de mão trocada, mandando para escanteio.

Em um lance digno de nota, Neymar driblou dois coreanos... e o árbitro, que estava em seu caminho. Na sequencia lançou Vini, que ganhou o escanteio.

Aos 29, Richarlison dominou perto da área sul-coreana fazendo embaixadinhas com a cabeça. Em seguida, tocou para Casemiro, que passou para Marquinhos. O zagueiro do PSG recuou para Thiago Silva, que deu uma ótima assistência para o camisa 9 bater de pé esquerdo e fazer o terceiro do Brasil. A comemoração teve direito até a 'dancinha do pombo' com a participação do técnico Tite.

Com uma desvantagem tão grande no placar em tão pouco tempo, só restou aos sul-coreanos atacar, apesar da grande dificuldade de levar perigo à defesa brasileira.

Numa dessas tentativas, Hwang Hee-chan correu até a linha de fundo e chutou sem ângulo, mas Alisson usou o corpo para defender (31).

Mas em um contra-ataque em velocidade, Neymar lançou Vinícius Júnior, que cruzou para Lucas Paquetá. O camisa 7 pegou de primeira, de chapa, e marcou o quarto da Seleção (36).

E o primeiro tempo terminou assim, com domínio absoluto do Brasil e clima de descontração no time. A Seleção Brasileira teve 48% de posse de bola contra 39% dos sul-coreanos, que deram apenas 3 chutes na direção do gol.

O segundo tempo foi mais frio, com o Brasil muito provavelmente se poupando para o jogo das quartas de final.

Logo no primeiro minuto, Son invadiu a área brasileira e chutou colocado, mas Alisson fez uma boa defesa desviando para escanteio.

A Seleção então voltou a buscar gols. Raphinha, muito atuante, avançou pela direita, se livrou de dois marcadores e soltou a bomba de pé esquerdo para a defesa de Seung-Gyu (53).

Em outro lance de perigo, Neymar avançou e tocou para Raphinha na direita, que driblou e tentou o chute, mas outra vez esbarrou no goleiro sul-coreano (61).

E a Coreia do Sul acabou sendo premiada por seu esforço. Após uma cobrança de falta pela direita, a bola sobrou para Paik Seung-ho, que chutou de fora da área e contou com desvio na zaga brasileira para acertar o canto esquerdo de Alisson (75).

Buscando dar minutos a todos os 26 jogadores do elenco brasileiro, Tite substituiu Alisson por Weverton. Ele também fez outras substituições.

Ao longo da segunda etapa. Militão saiu para a entrada de Daniel Alves, Rodrygo entrou no lugar de Neymar, Bremer no de Danilo e Gabriel Martinelli substituiu Vinicius Jr.

Já no fim, Martinelli cruzou da esquerda até Dani Alves, que tentou marcar de voleio, mas a bola explodiu na defesa sul-coreana (88).

Após a vitória, os jogadores estenderam uma faixa de apoio a Pelé.

O Brasil agora enfrenta a Croácia na sexta-feira, no estádio Education City, às 12h (horário de Brasília), por uma vaga nas semifinais do Mundial.

