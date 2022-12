Com futebol ofensivo, Neymar, Vini e Richarlison prestam a melhor homenagem do Brasil a Pelé

Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison não poderiam ter prestado uma melhor homenagem ao Rei Pelé: uma goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo com um show de futebol ofensivo.

Os três balançaram as redes e participaram a jogada que gerou um contra-ataque espetacular para o quarto gol, marcado por Lucas Paquetá.

Com uma bela exibição no ataque, a Seleção lembrou o velho 'futebol arte', cuja expressão máxima é representada pelo 'Eterno camisa 10'.

E depois do apito final, os jogadores da Seleção exibiram uma faixa com o nome de Pelé e uma foto icônica do Rei comemorando seu gol na final do Mundial de 1970.

"Espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa pelo menos ser confortado com a vitória e com a faixa que a gente dedicou a ele no final", afirmou Neymar após a partida.

Pelé, de 82 anos, está internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon.

Vinícius Júnior abriu o placar para o Brasil logo aos seis minutos. O atacante do Real Madrid, de 22 anos, recebeu cruzamento de Raphinha na segunda trave, ajeitou e bateu com categoria.

Depois do jogo, Vini enviou um "forte abraço" a Pelé. "Está precisando de muita força da gente e essa vitória vai para ele. Que tudo corra bem, que ele possa sair dessa situação e que a gente possa ser campeão por ele".

Aos 13 minutos, foi a vez de Neymar, que com sua frieza característica deslocou o goleiro sul-coreano e tocou no canto esquerdo em cobrança de pênalti para fazer 2 a 0.

Vini e Ney jogavam juntos pela esquerda e se divertiam. O atacante do Real Madrid como ponta e o astro do Paris Saint-Germain solto, com liberdade para se movimentar pelo ataque.

Richarlison fez o terceiro gol aos 29 minutos, após uma grande assistência do capitão Thiago Silva, tocando de perna esquerda na saída do goleiro.

Sete minutos depois, os três se juntaram em um contra-ataque letal que terminou com a finalização de Paquetá para as redes. Futebol de alto nível.

Richarlison arrancou do campo de defesa e tocou para Neymar, que lançou Vini na ponta esquerda. O atacante entrou na área e cruzou na medida para Paquetá pegar de primeira.

Em outro momento de grande emoção no estádio 974, torcedores brasileiros exibiram uma bandeira aos 10 minutos de jogo em homenagem a Pelé.

A bandeira tinha uma imagem do Rei com a camisa do Santos e uma legenda em inglês que dizia "Pelé, Get well soon" (Pelé, fique bom logo).

"Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!", escreveu Pelé em sua conta no Instagram nesta segunda-feira, antes do jogo.

Sem dúvida, seus discípulos colocaram um sorriso no rosto do Rei.

