Brasil goleia Coreia do Sul (4-1) e vai enfrentar a Croácia nas quartas do Mundial

Com Neymar de volta após sua lesão no tornozelo, que o deixou de fora dos dois últimos jogos da fase de grupos, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira, no estádio 974, e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em uma grande exibição, a Seleção se garantiu na próxima fase com gols de Vinícius Júnior (7), Neymar (13, de pênalti), Richarlison (29) e Lucas Paquetá (36). Paik Seungho descontou (76) para os sul-coreanos.

