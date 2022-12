Brasil está cada vez "mais confiante", diz Vini Jr. após vitória sobre Coreia do Sul

O atacante Vinícius Júnior afirmou nesta segunda-feira que o Brasil está cada vez "mais confiante" nesta Copa do Mundo do Catar, após a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira, pelas oitavas de final.

"Era normal que com o passar do tempo a gente ia crescendo na competição", disse o jogador do Real Madrid, autor do primeiro dos quatro gols da vitória, ao canal SporTV.

"A cada jogo que passa, a gente está mais confiante, a gente está mais entrosado", acrescentou Vini Jr.

A Seleção avançou às quartas de final em um jogo sem sustos, com outros três gols marcados por Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá, enquanto os sul-coreanos descontaram com Paik Seung-ho.

Vinícius explicou que a Coreia do Sul deu espaços para que o Brasil desenvolvesse o seu futebol, o que foi determinante para a vitória.

"Jogamos contra uma equipe que dá espaço para a gente, e quando dá espaço para a gente é muito complicado para os adversários, porque a gente tem bastantes jogadas e a personalidade para fazer um grande jogo", disse o atacante.

Vini, de 22 anos, também enviou um "forte abraço" ao ídolo Pelé, internado há uma semana em São Paulo.

"Está precisando de muita força da gente e essa vitória vai para ele. Que tudo corra bem, que ele possa sair dessa situação e que a gente possa ser campeão por ele", acrescentou.

