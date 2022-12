Argentina retorna aos treinos sem Di María e 'Papu' Gómez

Depois de descansar no domingo, a Argentina retornou aos treinos nesta segunda-feira, em Doha, sem Ángel Di María nem Alejandro 'Papu' Gómez, que ainda se recuperam de problemas físicos, a quatro dias do duelo com a Holanda pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Nem Di María nem Gómez estavam presentes nos primeiros 15 minutos de atividade abertos à imprensa na Qatar University.

Di María terminou com um problema no quadríceps a vitória da 'Albiceleste' sobre a Polônia por 2 a 0 na fase de grupos, mesmo motivo que o deixou de fora contra a Austrália nas oitavas de final (vitória por 2 a 1).

Seu lugar no time titular foi ocupado por 'Papu' Gómez, que contra os australianos sofreu uma torção no joelho direito.

A evolução de ambos irá determinar as opções no ataque da seleção argentina para o jogo contra a Holanda.

Lionel Messi e Julián Álvarez foram titulares nos dois últimos jogos. Messi tem três gols neste Mundial e Álvarez dois. Ambos marcaram contra a Austrália.

