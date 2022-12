AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2022

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

CARACAS (Venezuela) - Negociações de paz entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN - (até 10 de Dezembro)

BUENOS AIRES (Argentina) - Audiência, veredicto possível, no julgamento da vice-presidente Cristina Kirchner e outras doze pessoas - 13H00

WILMINGTON (Estados Unidos) - Julgamento de Elon Musk, sobre reclamação de acionista da Tesla de que Musk recebeu remuneração injustificada - (até 31 de Dezembro)

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul com países associados -

WASHINGTON (Estados Unidos) - 5º aniversário da decisão do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel -

ATLANTA (Estados Unidos) - Segundo turno da corrida para o Senado dos EUA na Geórgia -

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - "Estado de exceção parcial" do plano anti-extorsão entrará em vigor na terça-feira, anuncia a polícia -

COLORADO SPRINGS (Estados Unidos) - Audiência de Anderson Lee Aldrich, suspeito do tiroteio em boate LGBTQ -

SANTIAGO (Chile) - CEPAL e FAO apresentam relatório sobre segurança alimentar na América Latina - 15H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Prêmio Ripple of Hope da fundação de direitos humanos Robert F Kennedy - 21H00

Europa

UCRÂNIA - Visita do chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk - (até 7)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Estreia mundial do filme 'Avatar: O Caminho da Água' -

ESTOCOLMO (Suécia) - Conferência de imprensa do Prêmio Nobel de Literatura 2022 com a vencedora Annie Ernaux - 10H00

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 13 de Dezembro)

ESTOCOLMO (Suécia) - Veredicto no julgamento de Theodor Engstrom, acusado de assassinato e conspiração para assassinar a líder do Partido do Centro, Annie Loof - 13H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

PARIS (França) - Julgamento de apelação de Ayoub El-Khazzani, condenado à prisão perpétua por ataque frustrado a bordo de um trem Thalys em 2015 - (até 9 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - Nona Conferência de Revisão da Convenção de Armas Biológicas da ONU - (até 16 de Dezembro)

MOSCOU (Rússia) - Sergei Lavrov recebe seu homólogo turcomano Rashid Meredov -

BRATISLAVA (Eslováquia) - Reunião de chefes de diplomacia dos países do grupo Visegrad (Eslováquia, Tchecos, Hungria, Polônia) -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) -

LONDRES (Reino Unido) - Vestido Christian Dior usado por Elizabeth Taylor em 1961 vendido em leilão -

PARIS (França) - Agência Internacional de Energia (IEA) divulga seu Relatório de Energia Renovável de 2022 - 03H00

HAIA (Países Baixos) - CIJ ouve resposta da Colômbia à denúncia da Nicarágua em disputa de fronteira - 06H00

(+) GDYNIA (Polónia) - Chegada dos primeiros tanques de guerra que a Polônia encomendou massivamente da Coreia do Sul - 06H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Prêmio Nobel de Medicina Svante Paabo dá entrevista coletiva - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

RABAT (Marrocos) - 1ª Conferência da "Iniciativa N7" (Marrocos, Israel, Egito, Jordânia, Bahrein, Sudão e Emirados Árabes Unidos) - (até 7)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Serviço memorial público para o falecido líder Jiang Zemin - 00H00

(+) TAIWAN - Visita de delegação de seis deputados australianos - (até 8)

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Visita da ministra das Relações Exteriores alemã Annalena Baerbock -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Parlamento considera relatório da comissão sobre acusações de corrupção contra o presidente Cyril Ramaphosa -

Esportes

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Oitavas: A confirmar vs A confirmar - 13H00

LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Oitavas: A confirmar x A confirmar - 17H00

QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

América

MONTREAL (Canadá) - Conferência da Biodiversidade da ONU, denominada COP 15 - (até 19)

LIMA (Peru) - Parlamentares debatem moção para impeachment do presidente Pedro Castillo -

FLORIDA CITY (Estados Unidos) - 50º aniversário do lançamento da Apollo 17, a última missão de pouso na Lua do programa Apollo da Nasa -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Leilão de joias magníficas da Sotheby's inclui diamante amarelo 'Golden Canary' -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação de Taxa de Juros / Copom / SELIC - 19H00

Europa

KIEV (Ucrânia) - O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, realiza coletiva de imprensa -

ESTOCOLMO (Suécia) - Prêmios Nobel de Química, Física e Economia participam de coletiva de imprensa - 06H30

SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Reunião do conselho da Gazprom -

MARSELHA (França) - Fim do julgamento de 27 suspeitos, incluindo os irmãos Seraf, supostos membros de uma rede de tráfico de cocaína da América do Sul -

OSLO (Noruega) - Reunião ministerial da Iniciativa de Intervenção Europeia -

RZESZÓW (Polónia) - Reunião de representantes de organizações internacionais, instituições e ONGs sobre o apoio à Ucrânia - (até 9)

MOSCOU (Rússia) - Chanceler Sergei Lavrov fala no fórum anual de relações internacionais - 06H00

PARIS (França) - Audiência no julgamento da TotalEnergies, acusada pelas ONGs Friends of the Earth e Survie por seus projetos em Uganda - 06H30

ESTOCOLMO (Suécia) - Palestra da Prêmio Nobel de Literatura Annie Ernaux - 14H00

MILÃO (Itália) - Noite de abertura da nova temporada no teatro La Scala - 15H00

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - Evento de lançamento oficial da Tesla -

QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2022

América

ESTADOS UNIDOS - Netflix lança série documental de 'Harry & Meghan', sobre Duque e Duquesa de Sussex -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Sessão da Assembleia Geral da ONU sobre os 40 anos desde a adoção da Convenção sobre o Direito do Mar - (até 9)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 2º Prognóstico de la cosecha - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola - 09H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Interior da UE se reúnem sobre o alargamento do espaço Schengen e rota de migração dos Bálcãs Ocidentais -

MUNIQUE (Alemanha) - Julgamento de fraude do ex-CEO da empresa de pagamentos Wirecard, Markus Braun (data a confirmar) - 06H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Relatório Mundial da Malária da OMS 2022 - 09H00

Ásia-Pacífico

MANILA (Filipinas) - Relatora especial da ONU sobre venda e exploração sexual de crianças realiza coletiva de imprensa - 03H00

PEQUIM (China) - Dados da inflação de novembro - 23H30

SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional Anticorrupção -

MUNDO - Dia Internacional de recordação das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime -

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA - 09H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Crânio de tiranossauro rex (T. rex) no leilão da Sotheby's - 23H00

Europa

(+) BISHKEK (Quirguistão) - Presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa do Conselho Econômico Supremo da Eurásia -

MOSCOU (Rússia) - Dados de inflação e desemprego de novembro -

LONDRES (Reino Unido) - 30º aniversário do anúncio da separação do rei Charles III e sua primeira esposa, a princesa Diana -

OSLO (Noruega) - Laureados do Prêmio Nobel da Paz realizam coletiva de imprensa - 10H00

África

MOGADÍSCIO (Somália) - 20º aniversário do início da operação 'Restaurar a Esperança' da ONU -

DAR ES SALAAM (Tanzânia) - 61º aniversário da independência do Reino Unido -

Esportes

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: a confirmar x a confirmar - 13H00

LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: a confirmar x a confirmar - 17H00

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial dos Direitos Humanos -

Europa

OSLO (Noruega) - Cerimônia de entrega do Nobel da Paz - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Nobel de Literatura, Ciências e Economia - 13H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Banquete aos prêmios Nobel - 16H00

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Sentença do magnata da mídia pró-democracia Jimmy Lai, condenado por fraude por quebra de contrato de aluguel - 00H00

Esportes

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: a confirmar x a confirmar - 13H00

(+) AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: Inglaterra x França - 17H00

DOMINGO, 11 DE DEZEMBRO DE 2022

Europa

(+) REINO UNIDO - Trabalhadores do Royal Mail fazem greve por causa de salários -

Ásia-Pacífico

(+) QUIOTO (Japão) - 25º aniversário do acordo do Protocolo de Kyoto sobre redução de gases de efeito estufa -

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) LIMA (Peru) - Audiência para avaliar prisão do ex-presidente Alejandro Toledo, em processo de corrupção - 12H00

Europa

(+) ROMA (Itália) - Audiência no processo por difamação interposto por Giorgia Meloni contra o jornalista Roberto Saviano -

(+) ESTRASBURGO (França) - Reunião pública da Comissão Independente sobre Incesto e Violência Sexual Contra Crianças (Ciivise) - 13H00

África

(+) CONACRI (Guiné) - Julgamento do massacre de 2009 será retomado -

Tags