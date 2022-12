Sterling vai voltar à Inglaterra, mas pode retornar ao Catar

O atacante Raheem Sterling, que devido a um "problema familiar" não foi a campo na vitória da seleção inglesa sobre o Senegal neste domingo por 3 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, vai voltar à Inglaterra, mas pode retornar ao Catar, disse ao canal ITV o técnico Gareth Southgate.

"Ele tem que resolver um problema familiar e eu passei um bom tempo com ele hoje de manhã, mas deixei outras pessoas para ajudá-lo", afirmou Southgate. "Ele vai voltar (à Inglaterra) para cuidar disso e depois veremos o que acontece", acrescentou o treinador, ao ser perguntado sobre se Sterling pode retornar ao Catar.

Segundo a imprensa inglesa, vários homens armados invadiram a casa do jogador em Surrey, ao sul de Londres, quando sua companheira e seu filho estavam no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Claramente, a prioridade para ele é estar com a família e vamos apoiá-lo nisso. Daremos a ele todo o tempo que precisar", continuou Southgate.

"Não quero fazer nenhuma pressão. Às vezes o futebol não é a coisa mais importante e a família vem à frente de tudo", concluiu o treinador.

O ponta do Chelsea, de 27 anos, foi titular nas duas primeiras partidas da fase de grupos e marcou um dos gols da vitória sobre o Irã por 6 a 2 na estreia.

Depois de vencer o Senegal, a Inglaterra volta a campo no próximo sábado contra a atual campeã, a França, pelas quartas de final do Mundial do Catar.

sev/gbv/psr/yr/cb

Tags