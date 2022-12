Sterling não joga contra Senegal por 'motivos familiares'

O atacante Raheem Sterling não foi a campo neste domingo pela Inglaterra, na partida (4) de oitavas de final da Copa do Mundo contra Senegal, por motivos familiares não especificados, segundo comunicou a seleção inglesa.

"Raheem Sterling não está disponível para a seleção dos 'Três Leões' esta noite (domingo), pois está lidando com um assunto familiar", informou a conta oficial da Inglaterra no Twitter.

O ponta de 27 anos foi titular nas duas primeiras partidas da fase de grupos e marcou um dos gols da vitória sobre o Irã por 6 a 2 na estreia.

Presença constante no time titular da Inglaterra de Gareth Southgate, o jogador do Chelsea participou do Mundial de 2018 e da Eurocopa de 2021, na qual sua seleção chegou na final, mas perdeu para a Itália.

