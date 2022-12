"Somos quatro milhões de croatas, o que fazemos é um milagre", diz técnico Zlatko Dalic

"Somos quatro milhões de croatas, o que fizemos nos últimos anos é um milagre", relembrou o treinador da seleção dos balcâs Zlatko Dalic, neste domingo na véspera do duelo contra o Japão pelas oitavas de final do Mundial do Catar-2022.

"Somos o menor país em termos de população nas oitavas de final. A prioridade é passar para a próxima fase. Acho que a Croácia teve grandes êxitos. Somos quatro milhões de croatas, o que conquistamos nos últimos anos é um milagre", disse Dalic.

A Croácia carrega no Mundial do Catar o status de vice-campeã alcançado há quatro anos na Rússia.

"Vamos tentar ter oportunidades, estou sempre otimista. Este Mundial é de muita qualidade. Enfrentamos um adversário que quer mostrar do que é capaz. Nossa ambição é passar para a próxima fase para que nosso país fique feliz. A Croácia tem tido grandes resultados, com várias grandes gerações", lembrou.

Nesta edição, a seleção balcânica empatou sem gols com Marrocos e Bélgica, e goleou o Canadá por 4 a 1. A equipe enfrentará uma seleção japonesa que vem de vitórias sobre Espanha e Alemanha, em ambos os casos por 2 a 1.

"Os japoneses encerram seus contra-ataques com cinco ou seis jogadores na área adversária. Não podemos descansar sobre os louros em nenhum segundo. Sabemos que será um jogo difícil. É um adversário difícil, que não desiste nunca", disse ele.

"Nossa mentalidade é parecida com a dos japoneses. Estamos preparados para lutar e dar o nosso melhor", finalizou.

