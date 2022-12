Protestos no sul da Síria deixam dois mortos

Um manifestante e um policial morreram no sul da Síria, neste domingo (4), depois que as forças de segurança abriram fogo contra manifestantes que invadiram um prédio do governo - informaram a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) e a imprensa local.

Centenas de pessoas foram às ruas em Sweida para protestar contra a deterioração de suas condições de vida, disse o OSDH.

Manifestantes furiosos invadiram o prédio do governo, e as forças do regime sírio abriram fogo para dispersá-los, acrescentou a ONG.

"Pelo menos um manifestante e um policial morreram", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à AFP.

"Os manifestantes derrubaram uma grande imagem do presidente Bashar al-Assad pendurada na fachada" do prédio, relatou.

Rayan Maaruf, da rede de notícias local Suwayda 24, confirmou as duas mortes, acrescentando que outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.

Nos últimos dias, o governo impôs várias medidas de austeridade, como o aumento do racionamento de eletricidade.

A província de Sweida e sua capital homônima, de maioria drusa, mantiveram-se relativamente à margem dos combates desde o início da guerra na Síria, em 2011, salvo por alguns ataques rebeldes em 2013 e 2015 e um assalto do grupo extremista Estado Islâmico em 2018. Neste último, morreram mais de 280 pessoas.

