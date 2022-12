Presidente israelense inicia inédita visita ao Bahrein

O presidente Isaac Herzog chegou ao Bahrein neste domingo (4) para a primeira visita de um chefe de Estado israelense ao pequeno reino árabe do Golfo desde que as relações se normalizaram em 2020.

Herzog foi recebido pelo ministro barenita das Relações Exteriores, Abdellatif al-Zayani, segundo imagens publicadas em sua conta no Twitter.

Nas redes sociais, ele informou que se encontrará com o rei Hamad bin Issa Al-Khalifa e com o príncipe herdeiro, Salman bin Hamad Al-Khalifa.

As conversas, acrescentou o presidente israelense, vão-se concentrar nas "formas de reforçar a cooperação econômica" entre os dois países, na mudança climática e em questões de segurança.

Herzog disse que, posteriormente, visitará Abu Dhabi.

Depois do Egito, primeiro país árabe a assinar um tratado de paz com Israel em 1979, seguido da Jordânia em 1994, Emirados, Bahrein e Marrocos formalizaram suas relações com o Estado judeu em 2020, após negociações promovidas pelo governo do então presidente americano Donald Trump.

"Faço um apelo a mais Estados da nossa região para que se unam a esta parceria", convocou Herzog.

"Ampliar o círculo da paz (no Oriente Médio) é muito importante, sobretudo, no contexto das ameaças à estabilidade global e regional. Ante o ódio, as ameaças e o terrorismo, há apenas uma resposta: as alianças com os amigos", completou.

Israel assinou um acordo de defesa com o Bahrein em fevereiro, e Naftali Bennett se tornou o primeiro chefe de Governo israelense a visitar o país.

Em 2021, Yair Lapid, então ministro das Relações Exteriores, esteve no Bahrein para inaugurar a Embaixada de Israel.

