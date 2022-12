Presença de Neymar contra a Coreia do Sul será definida após treino deste domingo

A presença de Neymar no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul será definida após o treino da Seleção Brasileira neste domingo (4), anunciou o técnico Tite, que também confirmou o retorno do lateral-direito Danilo e ausência do lateral-esquerdo Alex Sandro.

"(Neymar) vai treinar hoje de tarde, se estiver bem, estará, sim, no jogo", disse o treinador em coletiva de imprensa na véspera da partida de segunda-feira (5).

Minutos antes, Tite havia respondido "sim" quando questionado se o jogador estaria presente no estádio 974 e confirmou que o retorno do camisa '10' só acontecerá mediante aprovação do departamento médico. Em caso positivo, Neymar será titular.

"Prefiro utilizar o meu melhor jogador desde o início. Como treinador, eu devo assumir essa responsabilidade", acrescentou.

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia do Brasil contra a Sérvia e, desde então, vem tratando o tornozelo para conseguir retornar à equipe na fase de mata-mata.

Sem ele, o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 e perdeu pelo mesmo placar para Camarões na última rodada. Ainda assim, a Seleção terminou a primeira fase na liderança do Grupo G.

Tite disse que se 'Ney' for titular, poderá repetir o meio de campo e o ataque que iniciou o duelo contra a Sérvia: Casemiro e Lucas Paquetá como volantes, e Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison na frente.

O jogador do Paris Saint-Germain treinou no sábado (3) pela primeira vez com o grupo após a lesão, segundo imagens divulgadas pela CBF que o mostravam sorrindo, chutando com as duas pernas, correndo e pulando para cabecear.

"Eu me sinto bem, sabia que estaria agora", escreveu ele no Instagram após o treino.

O eventual retorno do craque traria alívio para a equipe brasileira, que acabou de anunciar que o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus não poderão mais disputar o Mundial por lesões sofridas na partida contra Camarões, na última sexta-feira (2).

E se somaria ao retorno de Danilo, também afastado desde o jogo contra os sérvios, devido a uma pancada no tornozelo esquerdo, e que foi confirmado por Tite neste domingo.

"Ele está de volta", disse o treinador.

O técnico acrescentou também que Alex Sandro não jogará contra a Coreia do Sul porque ainda está em fase de recuperação das dores musculares no quadril sofridas na vitória contra a Suíça.

"Ele está fora, mas não tem problemas de saúde", disse.

Sem laterais-esquerdos, Tite disse que poderia apostar em Danilo para esta posição, já que o jogador já exerceu essa função diversas vezes na Juventus.

Já pelo lado direito, Éder Militão ou Daniel Alves, que estiveram na partida contra Camarões, são opções.

A partida das oitavas de final ocorre em um momento de tensão devido à internação de Pelé para reavaliar seu tratamento contra o câncer.

"Pedimos a todos, independentemente da religião, que rezem por ele", disse o auxiliar técnico César Sampaio.

"Saúde, Pelé", finalizou Tite.

