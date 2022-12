PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

IRÃ MANIFESTAÇÕES: Irã anuncia o fim da polícia da moral

DOHA:

Acompanhamento das partidas das oitavas de final: França-Polônia e Inglaterra-Senegal

DOHA:

Brasil se anima com volta de Neymar para duelo decisivo nas oitavas contra Coreia do Sul

Neymar já chuta com as duas pernas, corre e pula para cabecear. E até sorri. Enquanto aguarda o laudo médico, o Brasil se anima com a possibilidade de poder contar com o camisa 10 para o confronto desta segunda-feira às 22h no horário local (16h, horário de Brasília) contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

DOHA:

Presença de Neymar contra a Coreia do Sul será definida após treino deste domingo

A presença de Neymar no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul será definida após o treino da Seleção Brasileira neste domingo (4), anunciou o técnico Tite, que também confirmou o retorno do lateral-direito Danilo e ausência do lateral-esquerdo Alex Sandro.

DOHA:

Técnico da Coreia do Sul considera "desumano" tempo de descanso antes do jogo contra o Brasil

O técnico da seleção sul-coreana, o português Paulo Bento, considerou desumano neste domingo o período de 72 horas de descanso que sua seleção terá antes de enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

TEERÃ:

Irã dissolve polícia da moralidade após quase três meses de protestos

Irã anunciou a dissolução da polícia da moralidade após quase três meses de protestos desencadeados pela morte da curdo-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, detida por supostamente violar o rígido código de vestimenta do país.

PARIS:

Três meses de protestos no Irã após a morte de Mahsa Amini

Principais acontecimentos no Irã desde a morte, em 16 de setembro, da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini após a detenção pela polícia da moralidade em Teerã.

BERLIM:

Guerra da Ucrânia reduz o brilho do legado de Merkel

A popularidade de Angela Merkel estava no auge quando ela deixou o posto de chefe de Governo da Alemanha no fim de 2021, depois permanecer 16 anos no cargo. Mas sua imagem sofreu uma rápida erosão com a guerra na Ucrânia e sua suposta permissividade com a Rússia de Vladimir Putin.

MOSCOU:

Alexandra e Artiom, um casal de namorados separado pela repressão na Rússia

Em uma carta, o russo Artiom desenhou um enxame de corações com formato semelhante a uma batata, um esboço que sua namorada Alexandra transformou em tatuagem para diminuir a distância que a separa de seu namorado, preso por criticar o conflito na Ucrânia.

LUMAJANG:

Indonésia ordena retirada de 2.000 pessoas por erupção do vulcão Semeru

As autoridades da Indonésia ordenaram neste domingo (4) a retirada de quase 2.000 pessoas e decretaram alerta máximo depois que o vulcão Semeru, na ilha de Java, entrou em erupção.

NAIRÓBI:

Quase 65% dos combatentes rebeldes da região etíope de Tigré deixaram a frente de batalha

Quase 65% dos combatentes rebeldes se "desligaram" da frente de batalha na região etíope de Tigré, um mês após um acordo de paz assinado com o governo da Etiópia, anunciou o comandante em chefe da força insurgente.

VIENA:

Opep+ mantém níveis de produção de petróleo em um cenário de instabilidade

Os países membros da Opep+ decidiram neste domingo (4) manter os níveis de produção de petróleo, em um contexto particularmente instável, na véspera da entrada em vigor das sanções contra o petróleo russo.

