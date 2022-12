Olivier Giroud se torna o maior artilheiro da história da seleção francesa

O gol marcado sobre a Polônia neste domingo (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, tornou Olivier Giroud no maior artilheiro da história da seleção francesa.

O atacante de 36 anos marcou 52 gols em 117 partidas pelos 'Bleus' e já havia se aproximado do recorde no jogo de estreia contra a Austrália, quando balançou as redes duas vezes e igualou a marca de Thierry Henrique (51).

O jogador já havia quebrado outro tabu na partida contra os 'Socceroos', na qual se tornou o atleta francês mais velho a marcar em uma Copa do Mundo, ultrapassando Zinedine Zidane, que o fez aos 34 anos, quando converteu um pênalti sobre a Itália de Gianluigi Buffon, na final do Mundial de 2006.

Seu primeiro gol em Copas foi no Brasil, em 2014, na vitória por 5 a 2 sobre a Suíça, ainda na fase de grupos.

Curiosamente, na Rússia, em 2018, onde a França se sagrou bicampeã mundial, Giroud foi titular e teve papel decisivo como pivô, mas não conseguiu marcar.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, com a Polônia bem fechada, Giroud aproveitou um passe de Kylian Mbappé entre os zagueiros adversários e bateu para superar o goleiro Wojciech Szczesny.

Na comemoração, o francês fez o número '52' com as mãos para mostrar a sua mais nova marca pelos 'Bleus'.

