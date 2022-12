Messi vê Brasil e Espanha "muito bem" apesar de suas últimas derrotas

O craque argentino Lionel Messi elogiou Brasil e Espanha, classificados para as oitavas de final, e disse que as duas seleções são fortes candidatas ao título do Mundial do Catar apesar de terem perdido na última partida da fase de grupos.

"Assistimos a todos os jogos da Copa do Mundo que podemos. Como dissemos no início, o Brasil está muito bem, apesar da derrota para Camarões. Continua sendo um dos grandes favoritos. Tem também a França, a Espanha, embora tenha perdido o último jogo para o Japão", avaliou Messi na zona mista após a vitória de sua seleção por 2 a 1, no sábado, sobre a Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, com um gol seu, que abriu o placar.

A França disputa seu duelo das oitavas de final contra a Polônia neste domingo, enquanto o Brasil enfrentará a Coreia do Sul na segunda-feira e a Espanha encara o Marrocos na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A derrota para os camaroneses não afetou o Brasil, que já havia se classificado e terminou na liderança de seu grupo. No caso da Espanha, o revés os colocou em segundo lugar na chave.

Messi destacou as virtudes da seleção espanhola de Luis Enrique Martínez, que foi seu treinador no Barcelona. "É uma equipe que joga muito bem, que é muito clara no que está fazendo, que controla a posse de bola durante muito tempo no jogo", disse.

Messi também admitiu que não esperava que a Alemanha fosse eliminada na fase de grupos.

"Fiquei surpreso. Eles tinham muitos jogadores importantes, um time jovem. A Alemanha está sempre entre os melhores e é surpreendente que novamente em uma Copa do Mundo eles fiquem de fora na primeira fase. Esta é a Copa do Mundo, mostra o quão difícil ela é e como tudo está equilibrado. Não importa mais o nome da seleção, mas sim o que se vê em campo", afirmou.

Após a vitória sobre os australianos, a Argentina enfrentará a Holanda nas quartas de final, na próxima sexta-feira, no estádio Lusail.

dr/gfe/aam

Tags