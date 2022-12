Irã executou quatro homens condenados por cooperação com Israel

Quatro homens foram executados neste domingo (4) no Irã após serem condenados à morte por terem trabalhado para o serviço de inteligência de Israel, anunciou o Judiciário.

"Esta manhã, foram executadas as sentenças contra quatro dos principais membros da quadrilha ligada ao serviço de inteligência do regime sionista", anunciou a agência de notícias do Judiciário, Mizan Online.

Em 22 de maio, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou a prisão de membros de "uma rede que atua sob a direção do serviço de inteligência israelense", sem mencionar o local ou circunstâncias da detenção.

"De acordo com a decisão final do Supremo Tribunal, os réus Hosein Ordukhanzadeh, Shahin Imani Mahmudabad, Milad Ashrafi Atbatan e Manuchehr Shahbandi Bojandi foram condenados à morte por sua cooperação (...) com o regime sionista [Israel] e por sequestro", informou Mizan Online.

"Essas pessoas cometeram roubos, destruição de propriedade privada e pública, sequestros e extorsão de confissões falsas", informou, na última quarta-feira, a Guarda Revolucionária em um comunicado.

"Outros três réus foram condenados a penas de entre cinco e dez anos de prisão por crimes contra a segurança do país, cumplicidade em sequestros e posse de armas", acrescentou a agência na quarta-feira após a decisão do Tribunal.

O Irã é um dos países que mais executa sentenças de morte depois da China, segundo organizações de direitos humanos.

