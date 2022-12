Inglaterra vence Senegal (3-0) e enfrentará França nas quartas do Mundial

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar ao vencer o Senegal por 3 a 0 neste domingo.

Com gols de Jordan Henderson, Harry Kane e Bukayo Saka, os ingleses vão lutar por uma vaga nas semifinais do Mundial com a França, que mais cedo derrotou a Polônia por 3 a 1.

