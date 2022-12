França vence Polônia (3-1) e vai às quartas da Copa do Mundo

Com dois gols e uma assistência, Kylian Mbappé foi o destaque da vitória da França por 3 a 1 sobre a Polônia neste domingo, que coloca os 'Bleus' nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Nos minutos finais do primeiro tempo, em que os poloneses ofereceram mais resistência, Mbappé passou para Olivier Giroud abrir o placar e se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa.

Na segunda etapa, o astro do Paris Saint-Germain fez mais dois para sentenciar a vitória da França, antes de Lewandowski descontar de pênalti para a Polônia.

Ao marcar neste domingo, Giroud soma 52 gols com a camisa da França, um a mais que Thierry Henry, que tinha o recorde desde 2009.

Mbappé, por sua vez, soma nove gols em Copas do Mundo e é o segundo maior artilheiro dos 'Bleus' no torneio, atrás dos 13 gols de Just Fontaine.

O jogo começou com o roteiro previsto: a França tinha a bola e se aproximava com perigo do gol polonês, primeiro com uma cabeçada de Varane após cobrança de escanteio, depois as arrancadas de Mbappé pela esquerda e duas finalizações de Tchouameni e Dembélé.

A Polônia demorou 20 minutos para chegar pela primeira vez à área do goleiro Hugo Lloris, que hoje igualou o recorde de jogos com os 'Bleus' de Lilian Thuram (142) e de mais jogos em Mundiais (alcançando os 17 de Fabien Barthez e Thierry Henry).

Foi em um chute frontal de Robert Lewandowski que passou à esquerda do gol de Lloris.

O time polonês se deu conta de que poderia tentar algo mais do que se manter fechado atrás e ser uma presa fácil para a França.

A partir desse momento, as chances de gol aconteceram de lado a lado: aos 29 minutos, Giroud mandou para fora um cruzamento de Griezmann com o gol livre e aos 34 foi a vez do lateral-direito polonês Matthy Cash bater firme de direita pela linha de fundo.

Apenas um minuto depois, Szczesny defendeu um forte chute de Mbappé, embora a oportunidade mais clara do primeiro tempo tenha sido da Polônia, em duas tentativas de Zielinski que pararam em Lloris e uma Kiminski que Varane salvou em cima da linha.

O primeiro gol francês acabou saindo na última jogada antes do intervalo, quando Mbappé fez grande passe entre os defensores poloneses e Giroud bateu cruzado para superar Szczesny.

No segundo tempo, a Polônia, já cansada de correr atrás da bola, parecia entregue e isso permitia aos 'Bleus' controlar o jogo, sem esquecer de buscar um segundo gol e garantir o resultado.

A entrada aos 15 minutos de Arkadiusz Milik deu um pouco de fôlego ao time polonês, mas aos 28 Mbappé apareceu mais uma vez, batendo firme, sem chances para Szczesny, após rápido contra-ataque do time francês. Minutos depois, o camisa 10 fez o terceiro em um chute colocado no ângulo do goleiro polonês.

No apagar das luzes, o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela marcou, com o auxílio do VAR, pênalti para a Polônia em toque de mão de Upamecano dentro da área.

O artilheiro Robert Lewandowski bateu fraco e Lorris defendeu, mas a arbitragem mandou voltar porque o goleiro francês se adiantou na cobrança. Na segunda tentativa, o camisa 9 do Barcelona não desperdiçou e marcou o gol de honra polonês.

Apesar dos desfalques por lesão antes do início do torneio, a França parece cada vez mais forte: praticamente intransponível na defesa e com um ataque avassalador.

