"Estamos muito bem fisicamente", diz Thiago Silva, que aponta desgaste maior da Coreia do Sul

O zagueiro da seleção brasileira Thiago Silva teceu elogios à Coreia do Sul, adversária desta segunda-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, e destacou a importância dos titulares da Seleção Brasileira terem sido poupados na derrota (1-0) para Camarões no encerramento do Grupo G.

Segundo ele, que será o capitão na partida, o Brasil vai entrar mais descansado do que a equipe asiática.

"Hoje estamos muito bem fisicamente, aqueles que não jogaram (contra Camarões). Teoricamente a Coreia do Sul estará um pouco mais cansada do que a gente, o que é normal. Em dois dias e meio de recuperação é quase que impossível recuperar 100%. Mas isso aqui é uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza de que eles estão super motivados para nos enfrentar novamente e mudar o resultado daquele amistoso na Coreia (vitória do Brasil por 5-1)".

O zagueiro do Chelsea destacou os pontos fortes dos sul-coreanos, incluindo o ídolo do Tottenham, o atacante Son Heung-min: "A gente sabe que são jogadores que jogam em alto nível. O Son está ali em Londres comigo, eu sei da dificuldade que é jogar contra ele".

Ele acabou recebendo uma 'colinha' durante a coletiva de imprensa para poder citar outros nomes. "O primeiro meio-campista... o Lee (Lee Kang-in) tem uma qualidade incrível de passe, é um jogador já experiente, muito técnico. A gente tem ciência disso. Defensivamente são muito bons e principalmente no contra-ataque. Todo cuidado é pouco com esse time", acrescentou, destacando a velocidade da equipe asiática.

Thiago Silva se mostrou animado com a recuperação de seus companheiros após uma primeira fase em que o Brasil sofreu com tantas lesões: "É bom ver o Danilo bem, o Ney novamente no campo, o Alex Sandro evoluindo. Então a gente tem um ganho importante aí e tenho certeza de que vai agregar muito para esse nosso momento".

A presença do craque Neymar no jogo contra a Coreia do Sul será definida após o treino deste domingo, conforme Tite afirmou na mesma coletiva de imprensa.

