Espanha não pode repetir "apagão" diante do exigente Marrocos, alerta Rodri

O meio-campista do Manchester City, Rodri Hernández, disse neste domingo que a Espanha aprendeu a lição do "apagão" sofrido na derrota para o Japão e não pretende mudar sua filosofia de jogo contra o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Catar-2022.

A 'Roja' chegou a ficar eliminada provisoriamente do Mundial durante alguns minutos no segundo tempo contra o Japão, quando sofreu dois gols quase seguidos e perdeu por 2 a 1.

Depois de alguns minutos dramáticos, a Espanha recuperou o segundo lugar do Grupo E e a passagem para as oitavas de final, graças ao fato de a Alemanha ter vencido a Costa Rica por 4 a 2 na outra partida.

"Foram 10 minutos de apagão e já fomos avisados de que um gol pode te deixar de fora", disse Rodri em entrevista coletiva neste domingo.

"Sabemos disso, o treinador (Luis Enrique) foi claro e agora treinamos com alegria, com entusiasmo", disse ele. "Estamos totalmente recuperados. Foi um momento intenso, em todos os sentidos. A equipe entrou para ganhar, com ambição, fizemos um bom primeiro tempo mas o jogo nos escapou em dez minutos".

Rodri, que está sendo titular no Catar reconvertido em zagueiro-central, garantiu que este susto não vai alterar o estilo e a mentalidade ofensiva da Espanha, apesar dos riscos que isso por vezes acarreta.

"Temos uma filosofia de que nunca mudamos, não importa com que equipe jogamos, ou o momento do jogo", sublinhou. "Não entramos em campo para especular, entramos para ganhar".

"Não temos medo do fracasso, temos ambição, a confiança de continuar nesta Copa do Mundo", disse o ex-jogador do Atlético de Madrid, de 26 anos.

A equipe de Luis Enrique treinou neste domingo sem um de seus jogadores, César Azpilicueta, que trabalhou separado do grupo em uma bicicleta ergométrica.

O veterano zagueiro do Chelsea sofreu um golpe contra o Japão que não deve impedi-lo de enfrentar o Marrocos nas oitavas de final de terça-feira.

Sobre a seleção africana, uma das sensações do Mundial depois de terminar como primeira do Grupo F, Rodri destacou que ela tem "uma qualidade individual de jogadores muito elevada e no nível coletivo trabalham muito bem".

"Vai ser um jogo difícil, equilibrado, precisaremos estar em um grande dia para poder vencê-los", garantiu.

"Eles progrediram muito, são um dos melhores times da África. São fortes, têm grandes nomes, jogadores muito talentosos, sólidos. Eles foram os primeiros em seu grupo e isso diz algo", disse o meio-campista antes de elogiar seu figura Hakim Ziyech, atacante do Chelsea.

"É um grande jogador, o conheço muito bem, tem muita qualidade, um chute muito bom, mas têm mais jogadores", recordou.

