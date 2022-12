De classificado improvável a adversário complicado, Japão quer fazer frente à Croácia nas oitavas da Copa

Após ter superado as gigantes Espanha e Alemanha e se classificado às oitavas de final da Copa do Mundo como líder de seu grupo, o Japão enfrenta nesta segunda-feira (5) uma Croácia que quer reescrever a história do Mundial de 2018, quando foi a vice-campeã.

Antes de chegar a Doha, a seleção japonesa mirou nas quartas de final e agora está a um passo de conseguir seu objetivo.

Esta é a quarta vez que os 'Samurais Azuis' estão nas oitavas de final e o fizeram derrotando duas campeãs mundiais como Espanha e Alemanha.

A classificação, no entanto, gerou controvérsias sobre o uso do VAR, já que foi garantida através de uma bola que parecia ter saído pela linha de fundo.

A tecnologia, por sua vez, mostrou que a bola não tinha saído completamente e, portanto, o gol teria sido válido. Essa decisão deixou a Alemanha de fora da Copa ainda na fase de grupos pela segunda edição consecutiva.

Mas uma virada sofrida há quatro anos nas oitavas contra a Bélgica (3 a 2 no placar final após o Japão estar vencendo por 2 a 0) não foi esquecida na coletiva de imprensa do zagueiro Yugo Nagatomo.

"Os quatro últimos anos não foram fáceis, mas crescemos mentalmente e fisicamente desde 2018. Acho que a seleção deste ano é a mais forte da história do futebol japonês", disse Nagatomo.

Por sua vez, técnico da Croácia, Zlatko Dalic, reconheceu o potencial da equipe asiática.

"Os japoneses armam seus contra-ataques com cinco ou seis jogadores na área adversária. Não podemos relaxar nem por um segundo", comentou.

Uma classificada "improvável", foi assim que o croata Lovro Majer encarava a seleção japonesa antes de saber que a enfrentaria nas oitavas da competição.

"Tenho que ser sincero, não esperava por isso, na verdade ninguém esperava. O mais importante no futebol agora é a coragem e o coração, nesse sentido eles mereceram", disse o meia-atacante.

O treinador japonês, Hajime Moriyasu, conta com um grande número de jogadores que atuam nas principais competições europeias, especialmente na Alemanha, condição que deu uma certa vantagem aos 'Samurais Azuis' na primeira partida da fase de grupos.

São sete atletas no Campeonato Alemão, além de Ao Tanaka, que atua no Fortuna Dusseldorf da segunda divisão, autor do gol que eliminou os tetracampeões mundiais.

Com o aumento de três para cinco alterações por jogo, Moriyasu parece ter encontrado um trunfo especial para os confrontos decisivos: a substituição.

Três dos quatro gols da equipe no torneio foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas.

"O futebol é 11 e contra 11, mas nós dizemos que são 26 contra 11", disse Ritsu Doan, ilustrando a filosofia de saber jogar com as alterações.

"As regras mudaram para autorizar as cinco substituições e acho que podemos ficar felizes com isso. Temos jogadores que podem mudar o rumo da partida", acrescentou o ponta-direita.

Em um país onde o beisebol é o principal esporte, o treinador japonês pediu que seus jogadores se inspirem nesta modalidade, na qual todos têm um papel a desempenhar.

"Marquei vários gols após sair do banco. No PSV Eindhoven joguei mais vezes como reserva e sei como tenho que me preparar", adicionou Doan.

O próximo desafio é a Croácia de Luka Modric, uma das seleções mais em evidência na Europa.

Invictos na competição, os croatas têm mostrado boa regularidade, mas sem impressionar, com empates sem gols diante de Marrocos e Bélgica e uma vitória sobre o Canadá por 4 a 1.

"Se você subestima o seu adversário, se encaminha para uma decepção", alertou Majer, lembrando que "há muitas surpresas nesta Copa do Mundo" e que "neste contexto, é difícil saber o que significa ser favorito", concluiu.

