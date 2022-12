Copa do Mundo "é uma obsessão", diz Mbappé após classificação da França

"Com certeza esta Copa do Mundo é uma obsessão, é a competição dos meus sonhos", disse o atacante Kylian Mbappé após comandar a vitória da França sobre a Polônia por 3 a 1 nas oitavas de final no Catar, com dois gols e uma assistência.

"Mas ainda estamos longe do objetivos que traçamos", que é conquistar o segundo título mundial, acrescentou Mbappé.

"Estamos muito felizes de estar nas quartas de final depois de um jogo que não foi fácil, mas que conseguimos marcar em momentos cruciais", explicou o astro francês em entrevista coletiva.

Artilheiro do torneio com cinco gols, Mbappé foi perguntado sobre se um de seus objetivos individuais é ganhar o prêmio de melhor jogador do Mundial. "Honestamente, não", respondeu.

"Minha única meta é ganhar a Copa do Mundo, é a única coisa com a qual eu sonho. Vim para ganhar o Mundial, não a Bola de Ouro (ao melhor jogador da competição) ou a Chuteira de Ouro (ao artilheiro). Se ganhar, claro que ficarei feliz, mas não estou aqui para isso. Estou aqui para ganhar com a seleção francesa", concluiu.





