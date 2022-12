Carreata natalina da Coca-Cola termina em incêndio na Romênia

Durante celebração às vésperas de Natal, um caminhão da empresa Coca-Cola pegou fogo em Bucareste, capital da Romênia, na Europa. O vídeo mostra o momento em que o caminhão, em chamas, percorre uma avenida enquanto pedestres observam a cena, alguns com celulares nas mãos gravando.



Stan Dumitru Arthu foi quem publicou as imagens no TikTok nesta última quarta-feira, 30. Ao final do registro, aparecem viaturas do Corpo de Bombeiros da cidade, que se empenham em apagar as chamas. Ninguém ficou ferido no incêndio, mas o veículo foi destruído. A corporação não informou as causas.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a Coca-Cola informou que, apesar do ocorrido, o espetáculo estará garantindo nos finais de semana, pois a empresa possui vários caminhões destinados às carreatas.

No Brasil, com o tema “O Natal sempre encontra o caminho”, a primeira cidade nordestina abrilhantada pelas luzes natalinas foi Caruaru, em Pernambuco. Em Fortaleza, o percurso está agendado para o dia 7 de dezembro, a partir das 18 horas. O trajeto pode ser conferido por meio do site oficial da Coca-Cola.

A turnê foi cancelada em 2020 por conta da pandemia de coronavírus, mas voltou no ano passado em uma escala menor do que a habitual, com datas e destinos anunciados apenas um dia antes para evitar cancelamentos.



