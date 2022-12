Aumento repentino em rio de Johannesburgo deixa 14 mortos

Quatorze pessoas morreram levadas pelo aumento repentino do volume de águas de um rio em Joanesburgo, depois das fortes chuvas sobre a cidade no sábado (3) - anunciaram serviços de emergência sul-africanos neste domingo (4), ressaltando que a busca por desaparecidos continua.

"Ontem à noite, um grupo de pessoas participava de rituais religiosos no rio quando caiu uma tempestade", relatou o porta-voz dos serviços de emergência da cidade, Robert Mulaudzi.

No total, 33 pessoas estavam nas margens do pequeno rio Juskei no momento da enchente.

O balanço de mortos subiu para 14 com a descoberta de mais cinco corpos, disse Mulaudzi à AFP, acrescentando que não é possível dar o número exato de pessoas desaparecidas no momento.

"A esperança de encontrá-los vivos é cada vez menor", afirmou o porta-voz.

Muitos "foram arrastados pela força da corrente", completou o porta-voz.

O pastor que fazia os batismos sobreviveu.

As inundações repentinas dos rios são comuns em Johannesburgo, onde as tempestades, especialmente nas tardes do verão austral, costumam ser abruptas e violentas.

