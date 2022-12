Suécia extradita integrante condenado do PKK para a Turquia

A Suécia extraditou para a Turquia um integrante condenado do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma exigência de Ancara para aprovar a entrada de Estocolmo na Otan, informa a imprensa turca.

Mahmut Tat foi condenado a seis anos e 10 meses de prisão na Turquia por pertencer ao PKK, um partido proibido no país e considerado um movimento terrorista pelo governo turco. Tat fugiu para a Suécia em 2015, mas seu pedido de asilo foi rejeitado, segundo a agência estatal turca Anadolu.

"Ele foi preso pela polícia sueca e levado para um centro de detenção em Mölndal. E devolvido de avião para a Turquia na sexta-feira", acrescentou a agência.

De acordo com o jornal Sabah - próximo ao governo turco - e o canal de televisão NTV, Tat compareceu neste sábado a um tribunal de Istambul.

O governo da Turquia bloqueia desde maio a entrada de Suécia e Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ancara assinou com Estocolmo e Helsinque um memorando de acordo que condiciona a entrada na Otan à luta contra os movimentos curdos e seus simpatizantes estabelecidos em seus territórios.

A Turquia acusa os dois países de oferecer um tratamento benevolente ao PKK e a seus aliados das Unidades de Proteção Popular (YPG), organizações que Ancara considera "terroristas".

A posse de um novo governo na Suécia reduziu as tensões e o chefe da diplomacia turca afirmou durante a semana que os dois países deram "passos positivos".

"As declarações (da Suécia) são boas, a determinação é boa, mas precisamos ver passos concretos", disse Mevlut Cavusoglu durante uma reunião da Otan em Bucareste (Romênia).

