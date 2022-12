Son espera "outro milagre" da Coreia do Sul, desta vez contra o Brasil

O temível atacante Son Heung-min quer que sua seleção da Coreia do Sul consiga "outro milagre" e vença o Brasil na segunda-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar-2022, após a classificação milagrosa com um gol nos acréscimos contra Portugal.

A permanência dos sul-coreanos na competição parecia encerrada na sexta-feira, no encerramento do Grupo H, até que Hwang Hee-chan, que havia entrado durante a partida, apareceu na reta final (90+1) para fazer o gol da vitória por 2 a 1 sobre o já classificado Portugal. Com esse gol nos últimos instantes, e esperando após o fim em campo que o Uruguai não marcasse o terceiro gol contra Gana, que daria a vaga para a 'Celeste', os sul-coreanos acabaram avançando em detrimento dos sul-americanos graças ao maior número de gols marcados (4 contra 2), já que ambos terminaram com o mesmo número de pontos (4) e saldo de gols (0).

"Nós não nos rendemos", comemorou Son.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acho que conseguimos o resultado que queríamos porque trabalhamos muito. Em 2014 também trabalhamos duro, mas a sorte não esteve do nosso lado e não avançamos às oitavas", lembra o atacante do Tottenham, artilheiro da última Premier League.

Segundo o 'mascarado' Son, a Coreia do Sul ainda não está pronta para voltar para casa. "A classificação para as oitavas de final era o nosso objetivo e agora temos objetivos maiores para alcançar, por isso vamos dar o nosso melhor. Ninguém sabe o que pode acontecer nas oitavas".

O ídolo sul-coreano joga com uma máscara de proteção no rosto porque passou por uma cirurgia de fratura na órbita do olho esquerdo sofrida no início de novembro em uma partida da Liga dos Campeões e o deixou em dúvida até o último momento.

"Isso é ótimo, mas nosso torneio não acabou", reiterou. "Espero que possamos escrever outro milagre".

Son deu uma assistência a Hwang para o milagroso gol da classificação após um avanço em velocidade e uma assistência entre as pernas de um zagueiro português.

"Antes do jogo, Son Heung-min me disse que faria algo hoje, que confiava em mim e quando controlava a bola, estava convencido de que passaria para mim e foi uma grande assistência. Ele facilitou meu trabalho", disse Hwang Hee-chan.

Enquanto isso, na Coreia do Sul já se começa a estabelecer paralelos entre a atual seleção e a que disputou a Copa do Mundo de 2002, que foi co-organizada com o Japão.

Vinte anos atrás, os 'Tigres Asiáticos' surpreenderam o mundo ao chegar às semifinais, após arbitragens polêmicas que os favoreceram contra a Itália nas oitavas de final e a Espanha nas quartas.

Nas semifinais de 2002, a Coreia do Sul foi freada pela Alemanha, que os venceu por 1 a 0 com um gol de Michael Ballack.

"Não posso comparar (as duas seleções) porque vi a Copa do Mundo de 2002 na TV e não os conhecia pessoalmente", disse o técnico assistente da Coreia do Sul, Sérgio Costa, que substituiu o suspenso Paulo Bento no jogo contra Portugal.

"Já vi alguns jogos do passado, mas não posso fazer uma comparação porque não conhecia o time coreano daquela época", disse ele.

E acrescentou: "Posso dizer o que é agora: uma equipe muito honesta". Que agora quer continuar sonhando e aponta para o favorito Brasil.

bur/ma/psr/aam

Tags