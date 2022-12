Polonês Milik brinca e diz que sua seleção precisará de uma 'scooter' para conseguir marcar Mbappé

O atacante polonês Arkadiusz Milik brincou neste sábado (3) que sua equipe precisará de uma "scooter" para conseguir marcar o francês Kylian Mbappé na partida pelas oitavas de final no domingo (4).

"Como marcar Kylian Mbappé? Precisamos ser rápidos, precisamos de uma 'scooter' para conseguir pará-lo. É difícil jogar contra um dos melhores do mundo. Teremos que defender em grupo, ninguém individualmente pode pará-lo", explicou o jogador em coletiva de imprensa.

O atacante do Olympique de Marselha destacou a importância do goleiro Wojciech Szczesny, que defendeu dois pênaltis durante a fase de grupos.

"Conhecemos o seu valor há muito tempo, não é coincidência vê-lo neste nível", reconheceu Milik.

O treinador da Polônia, Czeslaw Michniewicz, por sua vez, admitiu que sua equipe terá poucas chances diante da atual campeã mundial.

"Procurei pontos fracos e não encontrei. Mas todas as equipes têm os seus momentos nos jogos ou cometem erros. Teremos que aproveitar para pressioná-los a todo o momento para que os cometam", analisou.

Conhecido por seu senso de humor e seus longos monólogos nas coletivas de imprensa, Michniewicz também disse que "se vencermos os campeões, podemos nos considerar campeões mundiais por um instante".

O técnico admitiu que os 'Bleus' são uma ameaça "do mesmo nível" da Argentina, que venceu a Polônia por 2 a 0 na fase de grupos.

"Talvez eles tenham ainda mais individualidades no grupo e jogadores mais rápidos pelas laterais", acrescentou.

Criticado na Polônia por seu estilo de jogo pouco atrativo, Michniewicz conseguiu garantir a classificação da seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986. Ele disse que aprendeu a "não prestar atenção" nos comentários negativos.

"Não fizemos as malas, não estamos prontos para ir embora", declarou, antes de reconhecer que existe "um problema de criação ofensiva" da equipe, com "poucas oportunidades geradas para Robert" Lewandowski, a estrela da Polônia que até o momento marcou apenas um gol na competição, o seu primeiro em Copas do Mundo.

