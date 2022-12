Pelé, hospitalizado, se sente 'forte, com muita esperança'

A lenda do futebol Pelé, hospitalizado em São Paulo desde terça-feira, afirmou neste sábado (3) se sentir "forte, com muita esperança", enquanto continua o tratamento de quimioterapia contra um câncer de cólon.

"Quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre", disse Pelé, 82 anos, em uma mensagem publicada no Instagram e acompanhada do boletim médico que informou que o estado de saúde do ex-jogador é "estável".

