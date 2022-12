Marrocos será um adversário "complicado", alerta presidente da Federação Espanhola

O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, afirmou que confia que a seleção da Espanha apresente bons resultados nas oitavas de final, mas advertiu que o Marrocos será um adversário "complicado" na terça-feira (6).

"No outro dia foi um duro golpe não vencer o Japão, mas o futebol tem essas coisas e quanto antes acontecer conosco, melhor", disse Rubiales em um encontro com a imprensa.

"Espero que voltemos ao bom caminho com o nosso jogo e, sobretudo, com os resultados que nos permitam continuar não só mais uns dias, mas até o dia 18 (data da final)", disse o presidente da RFEF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comentando sobre a qualidade da seleção espanhola, Rubiales afirmou que a equipe tem "argumentos" e total condição de superar o próximo desafio.

"Vamos ver se voltamos à disputa contra uma equipe muito difícil porque o Marrocos é um time muito difícil, forte e com uma mentalidade muito europeia, mas temos que continuar a confiar no grupo", insistiu.

Ao ser perguntado se teme o time do Marrocos, o dirigente afirmou que "não tem a nada a temer" e negou que a Espanha esteja de um lado teoricamente mais fácil na tabela do Mundial, não confrontando o Brasil.

"Evitando o Brasil ou não, no final nunca se sabe. No último jogo contra o Japão eles nos ensinaram que não existe inimigo pequeno. O melhor caminho será se chegarmos à final no dia 18 ", afirmou.

Rubiales defendeu ainda a validade do polêmico segundo gol japonês, que garantiu a vitória dos 'Samurais Azuis' sobre a Espanha por 2 a 1, depois de parecer que a bola tinha saído pela linha de fundo quando Kaoru Mitoma cruzou para o gol de Ao Tanaka.

"Penso que o gol foi legal, a bola não chega a sair completamente. É uma jogada que temos que ver muitas vezes e é difícil de decidir. No final, não é uma projeção nem uma imagem diagonal que mostra que a bola saiu, (o que vale) é uma vista de cima, e então é possível perceber que a bola não saiu completamente", explicou.

gr/psr/yr/cb

Tags