Internado, Pelé diz se sentir 'forte' e 'com muita esperança'

A lenda do futebol Pelé, hospitalizado em São Paulo desde terça-feira para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon, afirmou neste sábado (3) se sentir "forte, com muita esperança", após o hospital informar que o ex-jogador segue "estável" com uma "boa resposta" aos cuidados na infecção respiratória.

"Quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre", disse Pelé, 82 anos, em uma mensagem publicada no Instagram e acompanhada do boletim médico que informou que o estado de saúde do ex-jogador é "estável".

O tricampeão do mundo agradeceu as mensagens recebidas que o mantém "cheio de energias", como "assistir ao Brasil na Copa do Mundo".

Mais cedo, os médicos do Hospital Albert Einstein publicaram um boletim explicando que Pelé "segue em tratamento e o estado de saúde é estável".

"Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", completou a equipe médica do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.

O ex-jogador foi internado na terça-feira para uma reavaliação da terapia de quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado, informou o hospital.

A Folha Se S.Paulo relatou neste sábado que Pelé já não responde ao tratamento de quimioterapia e está em "cuidados paliativos", confirmando uma informação publicana na quarta-feira pela ESPN Brasil.

O hospital e a família de Pelé não confirmaram essas versões.

Kelly Nascimento, uma das filhas do ídolo, minimizou a gravidade do quadro de saúde do pai ao garantir na quarta-feira que a imprensa "está enlouquecendo".

"Meu pai está internado. Não há surpresa nem emergência", publicou a filha de Pelé no Instagram.

Diante dessas informações da imprensa sobre uma suposta piora do quadro de saúde de Pelé, diversas personalidades e entidades do futebol enviaram neste sábado mensagens de apoio ao "Rei".

"Força Rei Pelé. Contamos com você. Vai dar tudo certo", publicou a conta oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Instagram, junto com uma foto de um bandeirão no estádio com a imagem do ex-jogador.

"Rezem por Pelé", escreveu em sua conta no Twitter Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa de futebol.

Junior Miranda, um comerciante de 35 anos de São Paulo e admirador de Pelé, tentou imaginar como será quando o astro falecer.

"Adoramos ele, é o Rei, é difícil de explicar, será uma perda histórica, não imagino o Brasil sem Pelé. Não consigo imaginar", disse Miranda à AFP.

"Sempre seremos o país do futebol graças a ele, então ele nunca deixará de existir", afirmou Renata Ventura, uma professora de 52 anos.

A cidade de Doha, onde é disputada a Copa do Mundo do Catar-2022, decorou neste sábado vários edifícios com uma imagem de Pelé e uma mensagem desejando uma rápida recuperação ao ídolo, segundo jornalistas da AFP.

Nos arredores do estádio de Lusail, ao norte da cidade e onde será disputada a final da Copa, e sobre a Torre Aspire, perto do estádio Khalifa, apareceram imagens de Pelé de costas, vestindo a famosa camisa 10 da Seleção, acompanhadas das palavras "Get well soon" (Fique bom logo).

