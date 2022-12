França enfrenta a Polônia nas oitavas com o sonho do terceiro título mundial

A França enfrenta a Polônia de Robert Lewandowski no domingo (12h00 de Brasília) pelas oitavas de final do Mundial do Catar com a expectativa de avançar rumo à conquista do terceiro título, o segundo consecutivo, algo que apenas duas seleções conseguiram na história das Copas do Mundo: Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962).

Apesar do favoritismo dos 'Bleus', o capitão Hugo Lloris recordou neste sábado o que aconteceu na Eurocopa do ano passado, quando a França foi eliminada justamente nas oitavas pela Suíça: "Muitas vezes falamos que não podemos relaxar independente do cenário. E se tivermos a chance, temos que 'matar' a partida".

"A equipe tem consciência do evento, que entra em uma nova fase da competição, na qual se você vence tem o direito de avançar e se perde, volta para casa", acrescentou o goleiro.

Após a derrota na última rodada da fase de grupos para a Tunísia (0-1), quando a França jogou com a equipe reserva por já estar classificada, o técnico Didier Deschamps voltará a contar com todos os titulares, incluindo o quarteto de ataque Griezmann-Mbappé-Dembélé-Giroud.

A meta é a classificação, mas os 'Bleus' também podem registrar vários recordes na partida: se fizer um gol, Giroud se tornará o maior artilheiro da história da seleção francesa, depois de igualar o recorde de Thierry Henry (51) com dois gols na estreia contra a Austrália (4-1).

Lloris passará a ser o jogador com mais partidas oficiais pela França, empatado com Liliam Thuram (142), e o atleta do país com mais partidas em Copas do Mundo, empatado com Fabien Barthez e Henry (todos com 17).

Além das marcas pessoais, o objetivo comum é a classificação para as quartas de final e por isso os franceses estão alertas contra a Polônia, que tem como destaques Lewandowski e o goleiro Wojciech Szczesny.

"É necessário limitar a influência dele no jogo", alertou o técnico Didier Deschamps sobre o atacante do Barcelona. "Quanto menos bolas ele receber, menos perigoso ele será. Ele é um jogador inteligente, com habilidade técnica, que usa muito bem o corpo. Qualquer bola pode ser perigosa com ele", acrescentou.

Szczesny "está fazendo um torneio magnífico e se a Polônia está nas oitavas de final deve isto a seu goleiro", declarou Lloris sobre número 1 rival.

LLoris e Deschamps concordaram em destacar que a Polônia gosta de defender", mas que o jogo da seleção rival não se limita a isto. "É um jogo de ataque, é uma equipe competitiva, com um núcleo de jogadores com experiência", declarou o técnico dos 'Bleus'.

Todas as apostas, no entanto, insistem no favoritismo francês. Até os poloneses sabem disso: "Temos 1% de possibilidade de eliminar a França, mas é 1% a mais do que se não tivéssemos nos classificado", brincou o goleiro reserva Kamil Grabara.

"Teremos nossa oportunidade", disse o atacanta Robert Gumny, de 24 anos.

Esta será a primeira vez desde 1986 que a Polônia disputará as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe terminou o Grupo C, que também tinha Argentina, México e Arábia Saudita, na segunda posição.

E uma vez nas oitavas de final, os poloneses não têm nada a perder. Os franceses estão avisados.

