EUA apresenta novo bombardeiro 'invisível' B-21

Os Estados Unidos apresentaram na sexta-feira (2) o B-21 Raider, um bombardeiro "invisível" de alta tecnologia que pode transportar armas nucleares e convencionais e foi projetado para voar sem tripulação a bordo.

A cerimônia aconteceu nas instalações do fabricante do B-21, Northrop Grumman, em Palmdale, Califórnia, e começou com o hino nacional dos EUA, enquanto bombardeiros mais antigos rugiam sobre uma multidão, incluindo funcionários de alto escalão do governo americano.

O custo estimado é de cerca de US$ 700 milhões por unidade. Segundo a porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos, Ann Stefanek, Washington planeja comprar 100 aparelhos desse modelo.

"O B-21 Raider é o primeiro bombardeiro estratégico em mais de três décadas", disse o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em seu discurso na cerimônia.

Muitos detalhes da aeronave estão sendo mantidos em sigilo, mas se sabe que ela oferecerá avanços significativos em relação aos bombardeiros existentes na frota americana.

"Nenhum outro bombardeiro de longo alcance pode igualar sua eficiência" e durabilidade, frisou Austin, acrescentando que foi "projetado para ser o bombardeiro de mais fácil manutenção já construído".

Assim como os aviões de guerra F-22 e F-35, o B-21 tem tecnologia que dificulta a detecção por radar, devido ao seu formato e aos materiais com os quais é construído.

"Mesmo os sistemas de defesa aérea mais sofisticados terão dificuldades para detectar o B-21 no céu", afirmou Austin.

Segundo ele, "50 anos de avanços tecnológicos foram investidos neste avião".

O avião também é construído com "arquitetura de sistema aberto", o que permite a incorporação de "novas armas que ainda não foram inventadas", completou.

