Croácia não deve "subestimar" o Japão, adverte Majer

A atual vice-campeã mundial, a Croácia, que entra em campo como favorita nas oitavas de final da Copa do Mundo-2022 contra o Japão na segunda-feira às 18h00 locais (12h de Brasília), no estádio Al Janoub, não pode subestimar seu adversário, disse o meio-campista Lovro Majer neste sábado.

Questionado numa coletiva de imprensa sobre o status da sua seleção, Majer respondeu que "não penso no futebol nesses termos".

"Se você subestima o adversário, vai se decepcionar", acrescentou, lembrando que houve "muitas surpresas neste Mundial" e que "neste contexto, é difícil saber o que significa ser favorito".

Os próprios japoneses surpreenderam ao ficarem à frente da Espanha no grupo E, com duas vitórias (2-1 contra Alemanha e a própria 'Roja') e uma derrota (1 a 0 diante da Costa Rica).

"Não esperávamos, ninguém esperava", admitiu Majer. "Mas parabéns ao Japão. O mais importante no futebol hoje é a coragem e o coração. E, nesse sentido, eles mereceram".

Nas oitavas de final, a Croácia espera um "jogo complicado (...) com muitas corridas e luta. Mas estamos preparados e queremos", concluiu Majer.

Os croatas, que terminaram como vice-líderes do Grupo F vencido pelo Marrocos, fizeram uma campanha com uma vitória (4 a 1 contra o Canadá) e dois empates (0 a 0 com os norte-africanos e diante da Bélgica).

