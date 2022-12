Argentina bate Austrália (2-1) e vai enfrentar a Holanda nas quartas do Mundial

A Argentina sofreu nos minutos finais, mas venceu a Austrália por 2 a 1 neste sábado e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A 'Albiceleste' continua sua caminhada rumo ao terceiro título mundial na próxima sexta-feira, contra a Holanda.

dr/psr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags