Zâmbia fica às escuras por causa da seca

A Zâmbia sofrerá apagões de até seis horas por dia, pois o reservatório da central hidrelétrica que fornece a maior parte da energia deste país do sul da África está praticamente seco, informou o governo nesta sexta-feira (2).

A seca recorrente no sul do continente africano nos últimos anos já havia reduzido as reservas da represa de Kariba a um nível dramático.

"Os cortes durarão até seis horas diárias a partir de 15 de dezembro de 2022 e até que os níveis de água melhorem", anunciou ao Parlamento o ministro de Energia, Peter Kapala.

A Zâmbia obtém mais de 80% de sua eletricidade da energia hidrelétrica. O país compartilha a exploração da represa de Kariba, uma das maiores da África Austral, com seu vizinho Zimbábue, que também possui uma usina no local.

O ministro de Energia do Zimbábue, Soda Zhemu, declarou hoje que a central hidrelétrica da qual o país obtém a maior parte de sua energia "seguirá produzindo, mas com capacidade reduzida".

