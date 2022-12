Van Gaal diz estar "acostumado" com críticas ao estilo de jogo da Holanda

O técnico da Holanda, Louis van Gaal, afirmou nesta sexta-feira que está "acostumado" com as críticas ao estilo de jogo de sua equipe, que enfrenta no sábado os Estados Unidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Em 2014 era exatamente o mesmo (as críticas), foi muito negativo. Hoje é igual, sempre a mesma história, então me acostumei a isso e creio que meus jogadores também estão", explicou val Gaal. "Vamos seguir tranquilamente pelo caminho que iniciamos".

No Mundial de 2014, sob o comando do experiente treinador, a 'Laranja Mecânica' chegou às semifinais e foi eliminada pela Argentina nos pênaltis. Na disputa do terceiro lugar, vitória sobre o Brasil por 3 a 0.

Val Gaal avisou sobre o perigo da seleção americana nas oitavas. "Os Estados Unidos são uma equipe muito dinâmica, com jogadores fortes. São um adversário complicada para todo mundo, dá para ver em seus resultados", ressaltou.

Perguntado sobre um eventual interesse para assumir a seleção da Bélgica, o holandês brincou: "É um país magnífico, com um povo muito amável. Terei que convencer a minha mulher!".

"Brincadeiras à parte, estou aqui com a seleção da Holanda e queremos ser campeões do mundo. Depois veremos se há ofertas sobre a mesa", finalizou.

