"Toque de atenção", diz Daniel Alves sobre derrota para Camarões

O lateral-direito Daniel Alves disse nesta sexta-feira que a derrota do Brasil por 1 a 0 para Camarões na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar significa um "toque de atenção" para a Seleção.

"Esse é um toque de atenção para a gente se alertar que não existe nenhum rival fraco aqui", afirmou o experiente lateral de 39 anos, que ao entrar em campo contra os camaroneses se tornou o jogador mais velho a atuar pelo Brasil em um Mundial.

"Agora começa a fase que você não pode cometer nenhum erro", acrescentou Daniel.

"É bom que aconteça essas coisas nesse momento para alertar, porque a partir de agora briga por espaço, por centímetros dentro do campo. Que a gente aprenda essa lição de hoje", continuou

O Brasil, que busca seu sexto título mundial no Catar, enfrentará nas oitavas de final a Coreia do Sul, que mais cedo venceu Portugal por 2 a 1 no Grupo H.

