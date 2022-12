Terminam as buscas após deslizamento que deixou 2 mortos no Paraná

Autoridades paranaenses concluíram nesta sexta-feira (2) as buscas por desaparecidos após um deslizamento que soterrou parcialmente uma rodovia, deixando dois mortos.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná encerrou a busca por vítimas [...] com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida", informou em nota a Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

"Outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos, sem precisar de atendimento", acrescentou.

Inicialmente, os bombeiros tinham estimado os desaparecidos em pelo menos 30, baseando-se no número de veículos que podiam estar soterrados sob a lama que encobriu parte da BR 367, na região litorânea do Paraná.

Nesta sexta, a Secretaria de Segurança Pública informou que, no total, "foram removidos do local seis veículos pesados e três veículos leves", e que "15 pessoas foram encontradas em outros contextos não relacionados ao deslizamento".

As fortes chuvas que caem em várias regiões do Brasil esta semana causaram outras duas mortes no estado de Santa Catarina, que sofreu sobretudo com inundações.

Na Bahia, mais de 4.000 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas por causa das inundações.

No último verão, os deslizamentos provocados pelas fortes chuvas deixaram centenas de vítimas no Brasil.

A pior tragédia ocorreu em fevereiro passado, quando mais de 200 pessoas morreram em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro.

