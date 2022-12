Teórico da conspiração Alex Jones pede falência nos EUA

O teórico da conspiração americano Alex Jones, condenado a pagar quase 1,5 bilhão de dólares após negar um massacre em uma escola, declarou-se em falência nesta sexta-feira (2), segundo documentos judiciais aos quais a AFP teve acesso.

Jones, um ativista de extrema direita, apresentou um pedido de falência a um tribunal do Texas, depois que, em julho, já havia solicitado a falência de sua empresa Free Speech Systems.

Caso o tribunal aprove o seu pedido, seus bens serão congelados e a penhora será interrompida.

Em 2012, um jovem armado com um rifle semiautomático matou 20 crianças e seis adultos na escola primária Sandy Hook, em Newton, Connecticut (nordeste).

Na época, Alex Jones afirmou, através do site Infowars, que o massacre foi uma encenação dirigida por opositores das armas de fogo e que os pais das crianças assassinadas eram "atores".

A teoria circulou pela internet e diversos familiares das vítimas apresentaram uma denúncia por difamação. Asseguraram que os seguidores de Alex Jones os estavam assediando.

Jones acabou reconhecendo publicamente que a chacina realmente aconteceu, mas foi condenado em dois julgamentos a pagar quase 1,5 bilhão de dólares em multas ou danos e prejuízos.

Nos documentos enviados ao tribunal do Texas, Jones afirma possuir dívidas milionárias.

O alcance exato de sua fortuna foi alvo de muita especulação e os julgamentos mostram que ele se aproveitou de sua notoriedade nos círculos conspiratórios para vender todo o tipo de produto na internet.

Atualmente, Jones está proibido de publicar no Twitter, mas continua presente no Infowars e estampando manchetes, como sua entrevista de quinta-feira com o rapper Kanye West, na qual o artista fez apologia de Adolf Hitler.

