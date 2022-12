Suíça vence Sérvia por 3-2 e avança às oitavas da Copa do Mundo

Em um jogo de alta tensão pelas conotações políticas, a Suíça derrotou por 3 a 2 a Sérvia, nesta sexta-feira (2), e se classificou pela terceira vez consecutiva para as oitavas de final da Copa do Mundo, nas quais enfrentará Portugal.

A Suíça, que só precisava de um empate para garantir a vaga na próxima fase, garantiu a segunda colocação do Grupo G com os mesmos 6 pontos do Brasil, que levou a melhor no saldo de gol (+2 contra +1) apesar da derrota por 1 a 0 para Camarões na outra partida do grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dr/gh/am

Tags