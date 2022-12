Rios de lava de vulcão no Havaí se aproximam de importante rodovia

Rios de lava emitidos pelo vulcão Mauna Loa, na Ilha Grande do arquipélago do Havaí, nos Estados Unidos, aproximavam-se, nesta sexta-feira (2), de uma das principais rodovias locais, informaram as autoridades.

O maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção na noite de domingo, depois de uma pausa de quase 40 anos. Durante a semana, fontes de lava e rochas fundidas de até 60 metros de altura emanaram de seu cume.

Os rios de lava provenientes da terceira fissura da grande cratera alcançaram uma velocidade de até 40 metros por hora no último dia, informou nesta sexta-feira o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), antes de diminuir o ritmo do avanço.

Em seu boletim mais recente, as autoridades detalharam que a lava estava a 5,2 quilômetros da importante autopista Daniel K. Inouye (Saddle Road) e que, de acordo com o observado nas últimas horas, o rio de lava deve alcançar esta via de trânsito em uma semana.

"Contudo, há muitas variáveis em jogo e tanto a direção como o tempo de avanço do fluxo são fluidos, e espera-se que mudem em períodos de horas para dias", esclareceram.

O USGS destacou que a terceira fissura é a que emana maiores fluxos de lava, enquanto as duas primeiras alimentam os rios ladeira abaixo. A quarta fissura emana fluxos deste material incandescente que se deslocam para o nordeste.

Por ora, nenhuma propriedade está ameaçada pelo fenômeno natural, ressaltou o USGS.

"Nosso monitoramento sísmico detecta tremores na localização das fissuras atualmente ativas. Isso indica que o magma continua sendo abastecido e é provável que a atividade continue enquanto este sinal estiver presente", acrescentou o USGS.

As autoridades advertem que os ventos podem arrastar colina abaixo gases vulcânicos, cinzas finas e fibras de vidro basáltico conhecidas como cabelos de Pele, em alusão à deusa havaiana dos vulcões e do fogo.

Estes fios, que podem chegar a medir até dois metros, são formados quando os novelos de lava esfriam rapidamente no ar. Eles podem ser bastante afiados e representam um perigo com potencial de causar ferimentos nos olhos e na pele.

Mauna Loa é o maior vulcão da Terra em volume. Seu nome significa "montanha grande" e ele cobre metade da Ilha Grande, sendo maior que as outras ilhas do Havaí somadas.

Os flancos submarinos do vulcão se estendem ao longo de vários quilômetros até o leito oceânico que, por sua vez, está deprimido pela enorme massa do Mauna Loa, o que faz com que seu cume esteja a cerca de 17 quilômetros acima de sua base, segundo o USGS.

Um dos seis vulcões ativos do arquipélago do Havaí, o Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843, segundo o USGS.

A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias e produziu fluxos de lava que chegaram a cerca de sete quilômetros de Hilo, uma cidade onde atualmente vivem cerca de 44 mil pessoas.

