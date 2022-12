PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CHINA PROTESTOS COVID: China flexibiliza medidas anticovid após manifestações

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia considera "inevitável" atacar infraestruturas energéticas da Ucrânia

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento das partidas de sexta-feira: Brasil-Camarões, Sérvia-Suíça, Portugal-Coreia do Sul e Uruguai-Gana.

DOHA:

Argentina enfrenta a Austrália como favorita nas oitavas

Depois de ficar na corda bamba na fase de grupos, a Argentina enfrenta, no sábado (3), a surpreendente Austrália com o ânimo renovado e como clara favorita nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

(Fbl Mundial Oitavas ARG 2022 Catar WC AUS, Apresentação, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Holanda-EUA: um duelo de invictos abre as oitavas de final da Copa do Mundo

Holanda e Estados Unidos, seleção que vive um suspense devido à lesão de seu astro Christian Pulisic, abrem as oitavas de final da Copa do Catar-2022 neste sábado em um duelo atraente entre duas equipes que buscam mostrar seu valor após ficarem de fora do último Mundial.

(Fbl EUA Mundial Oitavas 2022 Catar WC NED, Apresentação, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Sem redes sociais, o método 'old school' da Austrália

Valores 'old school', como rejeição às redes sociais e métodos tradicionais de gestão: essa foi a fórmula da Austrália para superar a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e, agora, a equipe espera surpreender a Argentina de Lionel Messi nas oitavas de final.

(Mundial Oitavas ARG 2022 Catar WC AUS, Ângulo, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Wojciech Szczesny, o piadista polonês que defendeu um pênalti de Messi

"A chave para parar Mbappé? Eu mesmo!", brincou o goleiro polonês Wojciech Szczesny, herói de sua seleção na Copa do Mundo, às vésperas de enfrentar os atuais campeões franceses nas oitavas de final, no domingo (4).

(fbl FRA POL Mundial Oitavas 2022 Catar WC, Perfil, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Rodrigo De Paul diz que perder para a Arábia Saudita teve seu lado "positivo"

O meio-campista argentino Rodrigo De Paul considerou nesta sexta-feira, véspera do duelo contra a Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que a derrota na estreia contra a Arábia Saudita teve até um efeito "positivo" e serviu para unir o elenco.

(fblL Mundial Oitavas 2022 Catar WC, Prev, já transmitida)

FOTOS

=== CHINA PROTESTOS COVID ===

PEQUIM:

China flexibiliza restrições anticovid após manifestaçõ

Várias cidades da China decidiram flexibilizar as rígidas medidas anticovid a partir desta sexta-feira (2), após as manifestações históricas dos últimos dias para exigir o fim das restrições e mais liberdades.

(China pandemia vírus epidemia saúde manifestação, Prev, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Atacar infraestruturas na Ucrânia é 'inevitável', diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, nesta sexta-feira (2) que os ataques em massa da Rússia às infraestruturas de energia da Ucrânia são "necessários e inevitáveis" e denunciou a postura "destrutiva" do Ocidente em apoiar o governo ucraniano.

(conflito Rússia diplomacia energia Alemanha, Prev, 590 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRÁFICO

BRUXELAS:

UE imporá teto de US$ 60 ao barril de petróleo russo

Os 27 países-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo para impor um preço máximo de US$ 60 por barril ao petróleo russo, no âmbito das sanções impostas pela invasão russa da Ucrânia - anunciou o embaixador polonês, Andrzej Sados.

(UE Rússia guerra conflito Ucrânia petróleo sanções economia, Prev, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Twitter suspende Kanye West após mensagens de apoio a Hitler

O Twitter suspendeu nesta sexta-feira (2) a conta de Kanye West, depois que o rapper americano publicou uma imagem que mostra uma suástica entrelaçada com uma estrela de David e que expressou admiração por Adolf Hitler.

(EUA racismo política música empresas gente internet, Prev, 570 palavras, já transmitida)

Também na Editoria de Sociedade

PARIS:

Elon Musk enfrenta grande desafIo no Twitter com provocações de Kanye West

O dono do Twitter, Elon Musk, enfrenta um grande desafio com as declarações mais recentes do rapper americano Kanye West, que declarou seu "amor por Hitler" e foi suspenso da rede social.

Eric RANDOLPH e Yassine KHIRI

(informática gente internet imprensa tecnologia, Ângulo, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

Também na Editoria de Sociedade

WASHINGTON:

EUA acrescenta Cuba e Nicarágua em lista sobre liberdade religiosa

Os Estados Unidos adicionaram nesta sexta-feira (2) Cuba, Nicarágua e o grupo mercenário russo Wagner a uma lista de entidades que não respeitam a liberdade religiosa, abrindo caminho para possíveis sanções.

(EUA Cuba Nicarágua Rússia liberdade religiosa política, acompanhamento)

-- EUROPA

PARIS:

Operação internacional desmantela rede que explorava mulheres latinas na França

Doze pessoas foram presas esta semana na França, Espanha e Colômbia em uma operação para desmantelar uma rede de lenocínio que explorava pelo menos 50 mulheres latino-americanas em cidades francesas, informou uma fonte policial à AFP nesta sexta-feira (2).

(Colômbia Venezuela prostituição França AmLat Espanha Peru Paraguai, Prev, 720 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

JOHANNESBURGO:

Atingido por escândalo, presidente sul-africano tem futuro incerto

O futuro político do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, estremece nesta sexta-feira (2), após o escândalo de um roubo a uma das suas propriedades onde foram encontrados maços de notas escondidos num sofá.

(ÁfricaSul corrupção política parlamento, Prev, 550 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Protestos de mulheres se espalham por província conservadora do Irã

Os protestos das mulheres se espalharam pela ultraconservadora província iraniana do Sistão-Baluquistão (sudeste) nesta sexta-feira (2), dois meses e meio após as primeiras manifestações que abalaram o regime islâmico pela morte da jovem Mahsa Amini - informou a ONG Iran Human Rights (IHR).

(Irã protestos mulheres política sociedade, acompanhamento)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Mercado de trabalho nos EUA se mantém muito sólido em novembro

O mercado de trabalho nos Estados Unidos se manteve bastante sólido em novembro, com mais criação de empregos acima do esperado e com desemprego estável, apesar dos esforços do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) para desacelerar a atividade econômica e conter a inflação - indicam dados oficiais.

(EUA conjuntura emprego macroeconomia economia política, Prev, 620 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE imporá teto de US$ 60 ao barril de petróleo russo

Os 27 países-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo para impor um preço máximo de US$ 60 por barril ao petróleo russo, no âmbito das sanções impostas pela invasão russa da Ucrânia - anunciou o embaixador polonês, Andrzej Sados.

(UE Rússia guerra conflito Ucrânia petróleo sanções economia, Prev, a ser transmitida)

NOVA YORK:

Com Musk ao volante, Tesla entrega seu primeiro caminhão elétrico

A montadora americana Tesla entregou seu primeiro caminhão elétrico, o Semi, construído para enfrentar longas viagens e com o objetivo de revolucionar o mercado emergente de veículos pesados movidos a bateria.

(EUA indústria Musk MeioAmbiente empresas eletricidade automóvel alimentação, Prev, 530 palavras, já transmitida)

Também na Editoria de Sociedade

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Gilberto Gil celebra o amor com ópera que estreia em Paris

Gilberto Gil, um dos grandes nomes da música popular brasileira, afirma que tem dois motivos para celebrar sua nova obra, uma ópera com o nome de "Amor Azul": a persistência do sentimento amoroso e da esperança política para seu país.

(Brasil ópera França rádio gente, Prev, 490 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Elton John será a principal atração do Festival de Glastonbury em sua turnê de despedida

O cantor britânico Elton John será o principal nome do Festival de Glastonbury em 25 de junho de 2023, durante sua turnê de despedida no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira a organização do evento britânico.

(GB festival música gente sociedade, Prev, já transmitida)

NOVA DÉLHI:

Moda dos transplantes capilares esconde perigos mortais na Índia

Athar Rasheed, um jovem diretor de televisão na Índia, sofria de uma calvície incipiente. Decidiu se submeter a um transplante capilar com a esperança de ser mais atraente e se casar, mas este procedimento custou sua vida.

(Índia social saúde cabelo moda sociedade, Ângulo, 460 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Tartaruga Jonathan, o mais velho dos animais terrestres, faz 190 anos

Ele nasceu logo após a morte de Napoleão e agora é oficialmente o animal terrestre vivo mais velho do planeta. A tartaruga Jonathan completa 190 anos, aproximadamente, na ilha de Santa Helena, onde o imperador francês morreu no exílio em 1821.

(Meio ambiente animais sociedade aniversário, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

NOVA YORK:

Com Musk ao volante, Tesla entrega seu primeiro caminhão elétrico

A montadora americana Tesla entregou seu primeiro caminhão elétrico, o Semi, construído para enfrentar longas viagens e com o objetivo de revolucionar o mercado emergente de veículos pesados movidos a bateria.

(EUA indústria Musk MeioAmbiente empresas eletricidade automóvel alimentação, 530 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Twitter suspende Kanye West após mensagens de apoio a Hitler

O Twitter suspendeu nesta sexta-feira (2) a conta de Kanye West, depois que o rapper americano publicou uma imagem que mostra uma suástica entrelaçada com uma estrela de David e que expressou admiração por Adolf Hitler.

(EUA racismo política música empresas gente internet, 570 palavras, já transmitida)

PARIS:

Elon Musk enfrenta grande desafío no Twitter com provocações de Kanye West

O dono do Twitter, Elon Musk, enfrenta um grande desafio com as declarações mais recentes do rapper americano Kanye West, que declarou seu "amor por Hitler" e foi suspenso da rede social.

Eric RANDOLPH e Yassine KHIRI

(informática gente internet imprensa tecnologia, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags