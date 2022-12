Para técnico Graham Arnold, Argentina desperta "o melhor da Austrália"

O técnico da Austrália, Graham Arnold, apontou que sua equipe não se intimidou com o favoritismo da poderosa Argentina, que acaba despertando "o melhor" de sua equipe.

Recordando a vitória dos australianos sobre a 'Albiceleste' nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e a histórica goleada de 4 a 1 no Torneio Bicentenário da Austrália em 1988, ocasião em que o próprio Arnold estava no time titular, o treinador sinalizou como o prestígio dos sul-americanos "inspirou" sua equipe.

"Quando lembro da minha carreira como jogador, um dos momentos mais marcantes da minha vida é quando pude jogar contra a Argentina", disse, completando que "acho que a Argentina tira o melhor da Austrália".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nossa atuação tem sido cada vez mais forte e boa a cada vez que jogamos contra a Argentina. Jogar contra esse tipo de talento e nome, acho que ressoa em todo o mundo. É uma nação do futebol e é inspirador jogar contra eles", elogiou.

A seleção australiana, longe de estar entre as grandes do futebol mundial, vem cativando seus torcedores, que têm se reunido em praças públicas apesar da diferença no fuso-horário em relação ao Catar. Essa adesão tem deixado o treinador orgulhoso do fato de que sua equipe tenha "unido" o país após a pandemia.

"Uma coisa que conseguimos na Austrália é, obviamente, unir a nação após a covid e unir nosso esporte", afirmou, acrescentando "mas queremos mais. Ainda não terminamos. Amanhã tentaremos vencer outra partida".

A Austrália enfrenta a Argentina neste sábado, no estádio Ahmad bin Ali, às 16h00 (horário de Brasília).

dwi/dam-djm/gh/yr/cb

Tags