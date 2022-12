'Objetivo era terminar o grupo em primeiro', diz Fabinho após derrota para Camarões

O volante Fabinho, titular na derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), na terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo, disse que, apesar do resultado negativo, a Seleção cumpriu seu objetivo inicial no Catar ao terminar a primeira fase na liderança da chave.

"O objetivo era terminar o grupo em primeiro lugar, jogar os três jogos bem, impor nosso futebol, acredito que nós fizemos isso", disse o jogador do Liverpool em entrevista à TV Globo depois da partida.

A derrota para Camarões no Catar fez cair uma invencibilidade de 17 jogos do Brasil, que não perdia desde a final da Copa América de 2021, partida que terminou com a vitória da Argentina por 1 a 0, em pleno Maracanã.

Esta também foi a primeira vez que a Seleção perde na fase de grupos de uma Copa do Mundo desde 1998, quando o time brasileiro foi superado pela Noruega por 2 a 1.

Assim como naquela ocasião, o resultado não impediu o Brasil de avançar para a próxima fase como líder de sua chave. Ainda assim, Fabinho advertiu para o futuro do torneio.

"Não é uma derrota que vai nos eliminar da competição, mas fica de aprendizado", comentou o volante.

"Criamos bastantes chances, jogamos bem melhor do que eles, creio eu, só que jogos de competições assim são perigosos. Se você não matar, o adversário só precisa de uma chance para complicar o jogo e foi isso o que aconteceu", acrescentou.

O Brasil agora volta a campo no Catar contra a Coreia do Sul, segunda colocada do Grupo H do Mundial, na próxima segunda-feira, no estádio 974, às 16h00 (horário de Brasília).

