"O momento de errar foi hoje", diz Thiago Silva após derrota para Camarões

O zagueiro Thiago Silva disse nesta sexta-feira que o "momento de errar" para o Brasil foi na derrota de hoje para Camarões por 1 a 0, pelo Grupo G da Copa do Mundo do Catar, já que a equipe já estava classificada para as oitavas de final.

"O momento de errar foi hoje. A partir de agora, é minimizar esse tipo de erro para que a gente não possa ser mais surpreendido da maneira que a gente foi", afirmou Thiago na zona mista do estádio Lusail.

O zagueiro, que assim como outros titulares ficou no banco contra Camarões, enfatizou que a Seleção deve deixar para trás a perda da invencibilidade de 17 jogos e já pensar no duelo com os sul-coreanos.

"Não podemos ficar lamentando, o jogo já é na segunda-feira, em 48 horas. Tudo o que planejamos para este jogo claramente não saiu, mas podemos chegar um pouco melhor preparados fisicamente" para enfrentar a Coreia do Sul, acrescentou.

Apesar da derrota na última rodada da primeira fase, o Brasil terminou como líder de sua chave com seis pontos. A Suíça, que também vai às oitavas de final, ficou em segundo com a mesma pontuação, mas com pior saldo de gols. Camarões (4 pontos) e Sérvia (1) terminaram eliminados.

