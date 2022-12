Macron viaja para Nova Orleans, cidade que foi francesa

O presidente Emmanuel Macron conclui sua visita de três dias aos Estados Unidos nesta sexta-feira (2), com uma viagem a Nova Orleans, cidade que era francesa antes de Napoleão Bonaparte vendê-la aos americanos em 1803.

No dia seguinte à generosa recepção na Casa Branca que selou a "amizade" do presidente francês com seu homólogo americano, Joe Biden, Macron passará menos de 24 horas nesta cidade do Louisiana, no sudeste do país.

Em Nova Orleans, Macron prevê anunciar uma iniciativa "ambiciosa": o fundo "French for All" ("Francês para Todos", em tradução livre), para apoiar a aprendizagem desta língua desde os primeiros anos de escolaridade até a universidade, "especialmente entre os mais desfavorecidos, que podem encontrar no francês um multiplicador de oportunidades", disse aos franceses em Washington, na quarta-feira.

Ele acrescentou que deseja renovar "a imagem do francês nos Estados Unidos, que é, às vezes, visto talvez como elitista".

"Temos uma história em Nova Orleans e coisas importantes a dizer sobre o lugar que nossa história ocupa e sobre o que queremos fazer para o futuro", afirmou o Eliseu, sede da Presidência francesa.

