G7 e Austrália concordam em adotar teto de US$ 60 ao petróleo russo

Os países do G7 e a Austrália concordaram, nesta sexta-feira (2), em limitar o preço do petróleo russo a 60 dólares o barril, após o acordo alcançado mais cedo pelos 27 países da União Europeia, segundo um comunicado conjunto.

O acordo aguardava a decisão de Varsóvia, que nesta sexta deu seu aval ao preço, permitindo um pacto primeiro no âmbito da UE e depois com os outros países do G7 e a Austrália.

O mecanismo vai entrar em vigor na segunda-feira, quando começa o embargo da UE ao petróleo russo transportado por mar, segundo a nota.

