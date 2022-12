França confisca 4,6 toneladas de cocaína em navio brasileiro no Golfo da Guiné

A Marinha francesa apreendeu mais de 4,6 toneladas de cocaína, avaliadas em cerca de 150 milhões de euros (US$ 156,6 milhões), em um rebocador brasileiro no Golfo da Guiné - anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (2).

A embarcação de 21,5 metros de comprimento foi objeto de uma investigação internacional, realizada em colaboração com autoridades brasileiras e americanas, segundo a administração marítima francesa do Atlântico.

Na madrugada desta quarta-feira, marinheiros franceses do porta-helicópteros anfíbio "Tonnerre" descobriram no navio fardos com 4.607 quilos de cocaína. A operação contou com apoio aéreo.

"Os produtos apreendidos foram destruídos a bordo antes que o navio retornasse para sua base em Toulon", sudeste da França, acrescentou o comunicado do órgão francês, que elogiou a cooperação internacional contra o tráfico de drogas.

A operação permitiu coletar amostras e informações, disse à AFP a promotora de Brest (oeste), Camille Miansoni, especificando que a tripulação foi liberada quando o navio estava na costa do Senegal.

O porta-helicópteros anfíbio "Tonnerre" tem uma tripulação de 227 marinheiros, incluindo uma equipe especializada em inspecionar navios no mar e um grupo de combate do Exército.

