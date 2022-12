Fifa explica que bola não saiu em gol do Japão sobre a Espanha

A bola que permitiu ao Japão marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Espanha no jogo de quinta-feira (1), que eliminou a Alemanha da Copa do Mundo do Catar, "não saiu por completo", afirmou nesta sexta-feira a Fifa para apoiar a decisão da arbitragem.

"Pode ser que as câmeras tenham mostrado imagens enganosas, mas segundo as provas disponíveis, a bola não tinha saído por completo dos limites do campo de jogo", indicou a Fifa em uma mensagem no Twitter.

Em um segundo tuíte, a Fifa explicou que "o segundo gol do Japão foi verificado pelo VAR para determinar se a bola tinha saído dos limites do campo de jogo. Os responsáveis pela análise em vídeo utilizaram a tecnologia da linha do gol para saber se a bola ainda estava parcialmente ou sobre a linha".

A Fifa apresentou também um vídeo para apoiar sua explicação.

Aos seis minutos do segundo tempo, o japonês Kaoru Mitoma se esticou para cruzar para Ao Tanaka, que mandou a bola para as redes. Depois da revisão do VAR, o árbitro sul-africano Victor Gomes confirmou o gol.

A lei 9 da IFAB especifica que a bola só sai quando "cruzar por completo a linha de fundo ou a linha lateral, no solo ou no ar".

